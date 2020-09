PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+

Créée par Jon Favreau, The Mandalorian, série dérivée de l’univers de Star Wars, a connu du succès lorsque Disney a lancé sa plateforme numérique. On y suit les aventures d’un chasseur de têtes et sa quête pour protéger une petite créature que les téléspectateurs ont baptisée bébé Yoda.