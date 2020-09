Ça paraît que Bell a pris le contrôle de la chaîne V, rebaptisée Noovo par son Noovo (ha-ah !) propriétaire. Beaucoup d’argent a été injecté dans la grille d’automne et le Moment V, qui a longtemps servi à boucher d’énormes trous dans la programmation de jour, a même été débranché. Adieu, voyages en train et vagues sans fin !

Hugo Dumas

La Presse

Noovo recrute présentement des reporters pour l’ouverture de sa salle de nouvelles, prévue au printemps 2021. Les journalistes travailleront à partir d’un studio tout neuf à Montréal et un autre situé à Québec. Y aura-t-il des chefs d’antenne et des bulletins classiques comme à TVA et Radio-Canada ? Trop tôt pour l’affirmer.

Du lundi au jeudi, à 19 h 30, à partir du 14 septembre, Noovo ramène (enfin) des séries de fiction québécoises à son antenne. La majorité des titres ont été repiqués dans le catalogue des chaînes spécialisées de Bell Média, mais c’est un début. Vous verrez ainsi Mon ex à moi (lundi), Destin amoureux de HBO Max (mardi), Pour toujours, plus un jour (mercredi) ainsi que Max et Livia (jeudi).

Le tournage de la première série de fiction de Noovo a été déclenché à la mi-août. Cette comédie s’appelle Contre-offre et se déroule dans une agence immobilière, où travaillent un père et ses trois filles. La distribution réunit Pierre-Yves Cardinal, Marie-Soleil Dion, Normand D’Amour et Antoine Vézina, notamment. Diffusion prévue : hiver 2021.

Excellent thriller de « noir nordique », Cardinal, avec Karine Vanasse, jouera les vendredis à 21 h, tandis que Transplanté, avec Laurence Lebœuf, passera les mercredis à 20 h. Transplanté, Transplant en version originale, a entamé sa carrière internationale mardi soir devant 4 millions d’Américains sur NBC, et les critiques ont été élogieuses.



PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Marie-Lyne Joncas sera à la barre du Prochain stand-up aux côtés des juges Mariana Mazza, Louis Morissette et P-A Méthot.

Des deux grosses nouveautés en variétés de Noovo, Le prochain stand-up m’apparaît plus prometteur que Ce soir on char – quel nom ordinaire.

Animé par Marie-Lyne Joncas, Le prochain stand-up (jeudi à 20 h) réunit 36 humoristes de la relève, qui s’affrontent dans un tournoi devant trois juges, soit Louis Morissette, Mariana Mazza et P-A Méthot. Parmi les recrues, certains visages sont plus connus comme Jo Cormier ou Colin Boudrias. La compétition, captée devant un public de 50 personnes, durera 13 semaines.

Ce soir on char (dimanche à 21 h), coanimé par Philippe Bond et Dominic Paquet, est une captation de numéros d’humour au ciné-parc de Saint-Eustache. Devant 1700 voitures, des vedettes comme Cathy Gauthier, Maxim Martin, Réal Béland, Mario Tessier, Mehdi Bousaidan et Peter MacLeod (ouf !) offrent de courtes prestations. En espérant que ça lève plus haut que la bande-annonce qui nous a été montrée mercredi.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO L’animatrice Julie Snyder sera de retour avec La semaine des 4 Julie.

Julie Snyder déménage de son studio chez MTL Grandé, à la Place Bell de Laval, pour la présentation de La semaine des 4 Julie, qui repart le lundi 14 septembre à 21 h. Dans nos salons, ce changement de location ne paraîtra pas.

Pour sa deuxième saison, la démone de Noovo a recruté de nouveaux collaborateurs, dont Mathieu Dufour, Jérémy Demay, la prof Marie-Ève Lévesque, Meeker Guerrier et Guillaume Pineault. Rosalie Vaillancourt, Marie-Lyne Joncas, Stéphane Leclair et Olivier Niquet reviennent également.

Dans une courte vidéo, on a vu Julie se faire « refaire les mains » dans une clinique d’esthétique. L’animatrice et productrice transposera à la télé ses capsules Instagram de cuisine pour les paresseuses, l’anti-Ricardo de la télé québécoise. Et il y aura 100 000 $ à gagner dans le concours des talents bleus du mercredi soir.

Occupation double : chez nous demeure un des piliers de la programmation d’automne de Noovo. Les quotidiennes commencent le lundi 14 septembre à 18 h 30.

Sans l’apport de Bell, jamais Noovo n’aurait eu les moyens de se payer le Centre Bell pour sa Fête de la rentrée, qui réunira sur scène Les Cowboys fringants, Marie-Mai, Loud, Fouki, Koriass, Charlotte Cardin, Half Moon Run et Les Louanges, entre autres.

Julie Snyder et Stéphane Laporte, qui produisent ce concert, assurent qu’il ne s’agira pas d’une infopub pour les émissions de Noovo, mais bien d’un « party fantastique ». C’est à l’horaire le lundi 7 septembre à 20 h. Seulement 250 personnes ont pu y assister en vrai.

La pandémie ayant freiné les enregistrements, Un souper presque parfait (lundi au vendredi à 18 h) réapparaît dans une formule de « meilleurs moments » pour l’automne. Du genre : personnages marquants, chicanes épiques, désastres en cuisine, ça s’annonce savoureux. J’imagine, non, j’espère que nous allons revoir Rosaire, Julien Bernatchez, la princesse Mia et Jonathan Jambon.

Nouveaux épisodes pour À table avec mon ex (lundi au jeudi à 19 h), dont quelques-uns mettant en vedette d’anciens couples d’OD, comme Chris et Rym, Karl et Ophélia, de même que Kevin et Camille.

Rien n’a filtré à propos de Big Brother Célébrités (l’animation, les concurrents), que Noovo relaiera à l’hiver. Pas question d’en faire un « freak show » ou de dénaturer ce format de téléréalité le plus populaire au monde.

Et pas question de copier la mauvaise mouture de Big Brother que V a offerte au printemps 2010 avec Chéli Sauvé-Castonguay aux commandes. Vous l’aviez oubliée celle-là, hein ? C’est peut-être mieux comme ça.