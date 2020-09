Chantal Guy Chronique

Corps et âme dans NXIVM

Un jour d’ennui, quand j’avais 15 ans, j’ai accepté de répondre à un long questionnaire d’une église « nouvel-âge » dont je vais taire le nom. Une jolie jeune femme accrochait des passants au hasard dans la rue devant leur local, en offrant un test de personnalité gratuit. Je me souviens que c’était un questionnaire interminable. Une fois mes résultats compilés, on m’a dit que j’avais urgemment besoin de leurs lumières. Bien sûr. Mais je ne voulais rien savoir. Or, la femme qui m’analysait insistait tellement pour que je m’inscrive à un cours que je commençais à chercher des yeux la porte de sortie. De toute façon, je n’avais pas d’argent. Elle m’a alors suggéré de travailler pour eux. Devant mon refus, elle est allée chercher un supérieur qui a bien vu qu’il ne réussirait pas à me convaincre et j’ai enfin pu partir.