Chantal Guy Chronique

L’horreur tentaculaire du racisme

Ça commence en grand, dans une pétarade d’effets spéciaux où se mélangent l’ambiance des vieux films de science-fiction et le visuel des superproductions d’aujourd’hui. Un jeune soldat noir combat dans les tranchées, et voit le joueur de baseball Jackie Robinson démolir à coups de batte cette monstruosité tirée du livre L’Appel de Cthulhu de H. P. Lovecraft pendant que des soucoupes volantes flottent dans le ciel. En voix off, on entend : « C’est l’histoire d’un garçon et de son rêve. C’est l’histoire d’un garçon américain, et d’un rêve vraiment américain ».