L’intérêt autour du Canadien en plein mois d’août montre à quel point on aime notre hockey. Mais de l’intérieur, ce sport reste encore aujourd’hui le plus ridiculement conservateur, le plus soucieux de son image. « J’ai jamais vu quelque chose de plus hermétique qu’un vestiaire de sport professionnel », dira le journaliste Robert Frosi.

Richard Therrien

LE SOLEIL

Meilleur exemple, l’homosexualité reste un des tabous les plus persistants dans le monde du hockey. Et ce n’est pas près de s’arranger, si on en croit le premier épisode de la série documentaire Intouchables, qui commence ce jeudi soir à 20 h sur ICI Télé, alors que le festival Fierté MTL bat son plein virtuellement. Marie-Claude Savard, qui a couvert le sport durant plus de 15 ans, entre autres à Salut bonjour, tente durant ces quatre épisodes de briser l’épaisse carapace du hockey professionnel. Un exercice laborieux, mais pertinent, dénué de toute complaisance, qui arrive à point.

