La troisième saison de Faits divers avait atteint des sommets dans l’insolite avec le « crossage » des dindons et le kidnapping par des extraterrestres. Avec comme point de départ l’assassinat d’un mariachi en plein spectacle et une importante saisie de cocaïne au Vieux-Port de Montréal, la quatrième et ultime saison s’annonce tout aussi divertissante. Cette fois, l’équipe de Constance Forest devra composer avec un cartel mexicain à Mascouche.

Richard Therrien

LE SOLEIL

On a profité mardi du début du tournage des six derniers épisodes pour dévoiler la galerie de personnages qu’amène cette nouvelle enquête. Autour de notre escouade préférée et de son entourage, apparaît Simon Lacroix (Éric dans Lâcher prise), qui incarne cette fois Albert Scott-Ducharme, animateur de radio intello de droite, au centre de l’histoire bien malgré lui. La productrice Sophie Deschênes n’a pas voulu me dire si le personnage était inspiré de réels animateurs de radio, mais j’ai compris que oui. « On voulait quelqu’un avec des opinions, qui n’a pas la langue dans sa poche et très coloré », m’a-t-elle dit. Pour sa part, Éric Bruneau tient le rôle de Dany, entrepreneur et « caïd de la vitre teintée », alors que Myriam Fournier incarne sa femme, Krystelle, qui gère un crématorium de petits animaux. Déjà, on jubile.

>>> Lisez la suite sur le site du quotidien Le Soleil