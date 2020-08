Cris stridents, rapprochements, français massacré, spa et gros bras… une mine d’or de malaises pour Les enfants de la télé. Les moments pas toujours glorieux d’Occupation double, de Loft Story et compagnie feront l’objet d’une émission spéciale téléréalité, enregistrée mardi au studio 42 de Radio-Canada et diffusée à l’automne sur ICI Télé. « Ça va être du bonheur ! », prévient André Robitaille, qui entreprend sa septième saison avec sa complice Édith Cochrane.



Richard Therrien

LE SOLEIL

On y verra deux gagnants de Loft Story, Mathieu Baron et Kim Rusk, capables d’autodérision et dont les carrières ont beaucoup mieux tourné que d’autres. Jay Du Temple, qui animera à l’automne OD chez nous, et Marie-Ève Janvier, qui vient de quitter L’amour est dans le pré, seront là aussi. Mais quand on dit téléréalité, on ne parle pas que des missions de rencontres : Danièle Henkel (Dans l’œil du dragon), Marie-Mai (Star Académie) et Élyse Marquis (Les chefs !) y participent également.

À la 10e saison de l’émission, l’équipe de Fairplay a réussi à revitaliser le concept avec plusieurs émissions spéciales, notamment autour de personnalités. On ne s’est pas ennuyés. La 11e s’annonce tout aussi surprenante, avec deux émissions spéciales « tête d’affiche » consacrées à Guy A. Lepage et Guylaine Tremblay. C’est toutefois avec une émission spéciale sur la pandémie qu’on lancera cette 11e saison des Enfants de la télé, le mercredi 16 septembre à 20 h. L’émission réunira des personnalités très présentes sur toutes les plateformes durant le confinement, comme Stéphane Rousseau, Marie Soleil Dion, Arnaud Soly, France Beaudoin et Florence K.

>>> Lisez la suite sur le site du quotidien Le Soleil