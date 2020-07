(Los Angeles) La chaîne américaine Fox ajoutera des spectateurs virtuels dans les gradins des stades de baseball lors de la diffusion de ses matchs cette saison.

Associated Press

Le réseau a indiqué jeudi qu’il ajoutera des spectateurs aux gradins à l’aide d’un programme informatique, et que cette mesure sera en vigueur pour les trois matchs qui seront télédiffusés samedi.

Fox entamera sa couverture avec le duel entre les Brewers de Milwaukee et les Cubs de Chicago, suivi de celui entre les Giants de San Francisco et les Dodgers de Los Angeles, avant de couronner son programme avec un match entre les Yankees de New York et les Nationals de Washington.

La réaction des amateurs fut partagée quant à l’ajout des bruits de foule pendant les matchs de baseball, et Fox pourrait aussi être critiquée si elle ajoute des spectateurs dans les gradins vides.

Le vice-président de Fox Sports, Brad Zager, supervisera la production et les opérations des évènements en direct, et il a demandé aux amateurs d’être tolérants avant de rendre leur décision finale à ce sujet.

Fox tente de trouver une solution aux matchs à huis clos depuis la fin du mois de mars, lorsque la planète sportive entière a réalisé qu’il n’y aurait pas de spectateurs dans les stades et les amphithéâtres en raison de la pandémie de coronavirus.

Le président de Fox Sports, Eric Shanks, avait qualifié les premières tentatives de « rudimentaires » et précisé qu’elles ressemblaient « à une version améliorée de Donkey Kong ». La technologie s’est cependant grandement améliorée depuis ce temps-là.