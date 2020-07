Signe annonciateur d’un début de reprise des activités en télévision ? La maison de production Pixcom a annoncé cette semaine ses premiers enregistrements devant public pour sa nouvelle émission de variétés à TVA, Bijoux de famille, animée par Charles Lafortune.

Luc Boulanger

La Presse

Public Cible, une entreprise qui recrute des spectateurs pour assister aux enregistrements de diverses émissions de télévision au Québec, enregistre déjà des réservations pour assister aux tournages de huit émissions de Bijoux de famille. Ces enregistrements ne seront toutefois pas réalisés en studio, mais sur la terrasse du bar Le Saint-Sulpice, à Montréal, du 29 juillet au 1er août.

Pour éviter la propagation de la COVID-19, le protocole de tournage est précis. Les personnes membres d’une famille vivant à la même adresse seront assises ensemble à une table qui peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Les personnes résidant à une même adresse (y compris les maisons intergénérationnelles ou colocataires) peuvent constituer une « bulle familiale » et y observer une distanciation physique inférieure à deux mètres.

De plus, bien que l’émission soit tournée à l’extérieur, les producteurs demandent aux gens de porter un couvre-visage à l’arrivée, à la sortie et durant leurs déplacements. Assis à leur table, les gens peuvent le retirer.

« Votre bien-être et votre santé sont nos priorités. Pixcom nous assure que le plateau de tournage respectera le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour la production audiovisuelle et les directives de la Santé publique en termes de distanciation physique, d’hygiène des mains, d’étiquette respiratoire », indiquent les organisateurs sur le site de Public Cible.

Nouveau concept

Chaque émission de Bijoux de famille réunira trois humoristes et personnalités connus du public. Celles-ci vont livrer des anecdotes et des numéros drôles sur le thème de la famille. Parmi les invités des premières émissions, on retrouve Marie-Soleil Dion, Sam Breton, Dominic Paquet et Léane Labrèche-Dor. L’émission sera diffusée sur TVA, les dimanches soir à l’automne prochain, après la finale de La voix. Créée par Pixcom et Québecor Contenu, Bijoux de famille est décrite, par ses artisans, comme un « nouveau concept télévisuel, heureux mélange de vives discussions et de comedy club ».