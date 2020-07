Des groupes représentant des travailleurs de l’industrie de la télévision et du cinéma s’opposent au retrait des ondes des séries dans lesquelles figurent des individus qui font face à des allégations d'harcèlement sexuel, car ces décisions pénalisent toutes les personnes impliquées dans la création de ces œuvres.

La Presse canadienne

L’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS), l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) ont publié un communiqué jeudi soir dans lequel elles déplorent le retrait des ondes d’œuvres de fiction comme La faille, une série dans laquelle Maripier Morin tient un rôle.

Cette décision « pénalise non seulement leur public, mais toutes les personnes impliquées dans leur création, leur production et leur diffusion. De tels retraits sont injustes et disproportionnés », peut-on lire dans le communiqué.

« Les équipes qui travaillent d’arrache-pied sur nos séries et nos films, et leur public, ne doivent pas subir de tels abandons pour les agissements d’un seul individu ».

Selon leurs présidents, Dominic Pilon (AQTIS), Gabriel Pelletier (ARRQ) et Mathieu Plante (SARTEC), « le public est en mesure de faire la part des choses entre la réalité et la fiction ».

Dans la foulée des allégations visant la comédienne Maripier Morin, Vidéotron a retiré La faille du Club illico.

La chanteuse Safia Nolin a raconté la semaine dernière sur Instagram une soirée qui s’est déroulée en 2018.

Elle relate que Maripier Morin l’a touchée, lui a mordu une cuisse en plus de lui tenir des propos sexuellement explicites et racistes. Maripier Morin a présenté des excuses pour son comportement, sans reconnaître les faits spécifiques rapportés par l’auteure-compositrice-interprète. Les allégations des deux femmes n’ont pas été testées devant les tribunaux.

Dans leur communiqué, l’AQTIS, l’ARRQ et la SARTEC ont tenu à spécifier qu’elles saluaient « le courage des victimes qui prennent la parole et dénoncent les actes répréhensibles de certains individus ».