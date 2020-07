Maripier Morin prend une « pause professionnelle »

Accusée par la chanteuse Safia Nolin de harcèlement sexuel, d’agression physique et de racisme, Maripier Morin a annoncé jeudi prendre une pause de ses activités professionnelles et entamer une thérapie. En parallèle, certains de ses partenaires d’affaires, dont Bell Média et evenko, ont pris leurs distances avec l’animatrice télé.