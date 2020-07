Le comédien Aubert Pallascio est décédé hier des suites d’un cancer à l’âge de 82 ans. Il s’est éteint à la Maison de soins palliatifs St-Raphaël.

La Presse

C’est sa sœur, Marcelle Pallascio, qui en a fait l’annonce sur sa page Facebook.

Le comédien a joué dans de nombreuses émissions de télévision dont Unité 9, Destinées, C.A., Providence, L’auberge du chien noir, Omertà II : La loi du silence et Scoop.

« Comédien formé au Conservatoire d’art dramatique de Paris, il était connu dans le monde du théâtre, de la télévision, du cinéma et du doublage. Pendant plus de 60 ans, il a joué dans les divers théâtres privés et institutionnels tels que le Théâtre du Nouveau-Monde, le Théâtre du Rideau-Vert, le Théâtre Denise-Pelletier, Le Trident, la Compagnie Jean-Duceppe pour ne nommer que ceux-là. À la télévision, il a joué dans plusieurs séries télévisées, dans de nombreux téléthéâtres à Radio-Canada et dans plusieurs films québécois, canadiens et internationaux », a-t-elle écrit sur Facebook.

« Il laisse dans le deuil ses sœurs Maryse (Michel Bigras), Roseline, Sylvie, Marcelle (Jean-Marie Moncelet), Hélène ; ses neveux Christophe Richelet, David Montpetit, Mathieu et Simon Bigras, ainsi que leurs conjointes, ses nièces Valérie, Pia et son conjoint, ses nombreux petits-neveux et petites-nièces, les cousins et cousines des familles Massicotte et Pallascio ».