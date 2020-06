(New York) À l’approche de son 80e anniversaire, Sir Patrick Stewart est enfin prêt pour le projet qu’il craignait autrefois d’entreprendre : l’écriture de ses mémoires.

Associated Press

L’acteur primé, connu par plusieurs grâce à son rôle du capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek : The Next Generation (Star Trek : la nouvelle génération), a conclu une entente avec Gallery Books pour un ouvrage qui jettera un « regard révélateur et réconfortant » sur sa vie et son époque, a annoncé l’éditeur, mardi. Le titre et la date de sortie seront déterminés ultérieurement.

« L’idée d’écrire des mémoires basés sur ma vie et ma carrière mijote dans mon esprit depuis plusieurs années, mais les exigences du travail l’ont toujours repoussée à l’arrière-plan. Aujourd’hui, il n’y a pas de demande (professionnelle), et il n’y a pas de prédiction sur le moment où il pourrait y en avoir », a déclaré par communiqué Patrick Stewart, qui aura 80 ans le 13 juillet.

« Je suis pris au milieu du tournage d’une nouvelle série, Star Trek : Picard, et je veux passionnément le compléter, mais en attendant [...] quoi ? Eh bien, j’ai un beau bureau dans notre maison à Los Angeles, ensoleillé et paisible. J’aurai 80 ans dans un peu plus de deux semaines. Je viens de m’offrir une magnifique chaise de bureau. Et [...] j’ai le temps. Mais le plus important, j’aime ce que je fais, même si je n’ai jamais pensé que je le ferais ou le pourrais. »

Patrick Stewart écrira sur tout, de Star Trek à ses performances sur scène, en passant par son travail de doublage dans la série American Dad.