Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

Sur le site des Films du 3 Mars

Les petits trophées

La jeune cinéaste Isabelle Grignon-Francke a récemment terminé le tournage de son premier court métrage documentaire, Les petits trophées. Le spectateur est ici invité à suivre Marie et Gabriel, deux personnes trisomiques dans la vingtaine qui, accompagnées de leurs familles, rêvent d’autonomie et d’accomplissement. Une plongée poignante dans le quotidien de deux êtres attachants. Dès maintenant.

Sur Netflix

Dark, saison 3

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les amateurs de science-fiction et de mondes parallèles angoissants seront sans doute rivés à leur écran dans deux jours alors que s’amorcera la troisième saison de cette populaire série allemande. Les principaux comédiens tels Louis Hafmann, Jordis Triebel et Lisa Vicari seront de retour avec de nouveaux compagnons de route. Le choix du 27 juin 2020 n’est pas fortuit, car il marque, dans l’histoire, la fin du « dernier cycle » attendu. Dès samedi

Sur STUDIOCANAL

Viva la vie !

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La chaîne STUDIOCANAL clôt son cycle des films des années 1980 et 1990 avec la présentation de Viva la vie !, œuvre de Claude Lelouch à la distribution de feu avec Charlotte Rampling, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant et Charles Aznavour. L’œuvre s’intéresse à l’étrange destin de deux êtres qui ne se connaissent pas, mais qui disparaissent le même jour à la même heure pour réapparaître sans prévenir trois jours plus tard. Ce jeudi soir à 20 h

Sur la plateforme de Cinéma Moderne

Caro Diario

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Ce film, c’est l’histoire d’un pâtissier trotskiste dans l’Italie des années 50 », lance pour s’amuser le cinéaste italien Nanni Moretti dans ce film en forme de journal intime (d’où le titre) sorti en 1993 et qui marque son retour au cinéma après une grave maladie. En Vespa, dans les îles Éoliennes ou chez le médecin, Moretti erre dans son propre univers pour mieux en comprendre tous les angles. Prix de la mise en scène à Cannes en 1994. Dès vendredi

Sur Investigation

Mon père, cet espion

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Une scène du documentaire Mon père, cet espion

Dans ce documentaire à ne pas confondre avec le téléfilm Picture This, Chelsea Dittrich, une jeune Américaine, découvre que son père, Jack Barsky, est en fait un espion russe et qu’il a une autre famille dans son pays natal. Bouleversée, mais essayant de donner un sens au tourbillon dans lequel elle est plongée, Mme Dittrich rencontre d’autres enfants d’espions afin de comprendre quel impact peut avoir une telle activité exercée par un des parents sur le reste de la famille. Ce jeudi soir à 21 h.