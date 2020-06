Le jeune Alfred Poirier aborde une foule de sujets en lien avec les premiers balbutiements de l’adolescence en période de déconfinement dans C plaaate !

C plaaate ! : le déconfinement d’un ado de 15 ans

(Montréal) Au sein de sa famille, le jeune Alfred Poirier aborde une foule de sujets en lien avec les premiers balbutiements de l’adolescence en période de déconfinement.

La Presse canadienne

Dans le premier épisode, Alfred se sent invincible et a vraiment envie de baisser la garde devant le virus. Porter un masque et garder ses distances, est-ce encore important ?

Dans le deuxième épisode, Alfred prend conscience de ce que signifie l’achat local, et comprend qu’encourager un commerçant du quartier ou encore écouter des artistes d’ici, ça peut vraiment faire une différence.

Les 10 épisodes sont diffusés sur Ici tou.tv à raison d’un nouvel épisode chaque lundi depuis le 22 juin.