Les rassemblements étant interdits, c’est uniquement à la télévision qu’il sera possible d’assister à l’habituel spectacle de la fête nationale. Ariane Moffatt et Pierre Lapointe ont été choisis pour animer la soirée présentée le 23 juin sur les ondes des quatre principaux réseaux de télévision québécois : Télé-Québec, Radio-Canada, TVA et V.

Alexandre Vigneault

La Presse

Le spectacle, qui sera tourné à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières (« en respectant les plus strictes consignes sanitaires »), réunira une quarantaine d’artistes variés dont Patrice Michaud, Lara Fabian, Louis-Jean Cormier, Marie-Mai, Cœur de pirate, Michel Rivard, Marie-Michelle Desrosiers. Plusieurs autres, dont Diane Dufresne, FouKi et Paul Piché les rejoindront pour interpréter des classiques du répertoire québécois ou leurs propres succès.

Plutôt qu’un seul discours patriotique, il y aura quatre contes « pour nous raconter ce nouveau monde dans lequel le Québec est plongé et changé par la pandémie ». Ils seront écrits et portés par le conteur Fred Pellerin, la chanteuse Elisapie Isaac, l’auteur et slameur David Goudreault et la comédienne Christine Beaulieu.

PHOTO ÉRICK LABBÉ, LE SOLEIL Pierre Lapointe et Ariane Moffatt

Trois orchestres (dont l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Orchestre Métropolitain), deux chorales (dont Le Chœur des Petits chanteurs de Laval), des danseurs et même un artiste du Cirque Éloize seront également de la partie. Le porte-parole officiel de la Fête nationale 2020 est le comédien Didier Lucien.

Le 24 juin, dès 19 h, c’est TFO qui propose une fête de la musique francophone avec un spectacle intitulé Tout pour la musique. Damien Robitaille, Michel Rivard, Isabelle Boulay et Luc De Larochellière font partie des invités.

