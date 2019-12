La CBC a coupé au montage une apparition de Donald Trump dans la comédie Home Alone 2 : Lost in New York (1992), que la chaîne publique a rediffusé plus tôt ce mois-ci.

Dans cette scène, le garçon interprété par Macaulay Culkin, perdu dans le Plaza Hotel de New York, demande son chemin à Donald Trump. Le magnat de l'immobilier venait d’acquérir l’établissement lors du tournage du film.

Il y a quelques jours à peine, à l’occasion d’un échange avec des militaires, le président des États-Unis s’était félicité de sa participation à ce grand succès du début des années 90.

Depuis, des téléspectateurs ont noté que la fameuse scène était absente de la version rediffusée sur les ondes de la CBC.

La chaîne publique a vite fait savoir qu’elle avait éliminé la scène, et quelques autres, pour raccourcir le film afin de permettre l’insertion de pauses publicitaires.

«Ces coupes ont été faites en 2014 lorsque nous avons acquis le film, soit bien avant l’élection de M. Trump», a fait valoir la CBC.

Des commentateurs conservateurs américains n’ont pas manqué de condamner cette coupe, qu’ils ont qualifiée de censure. Le fils de Donald Trump, Donald Trump Jr., a pour sa part retweeté un article qualifiant de «navrante» l’attitude de la CBC.

Donald Trump a effectué une vingtaine d'apparitions dans des films ou séries télé depuis la fin des années 1980, dont Zoolander, Sex and the City et Celebrity de Woody Allen.