La télé met ses plus beaux atours pour dire adieu à la dernière décennie en musique et en humour, et plus sérieusement en revisitant l’actualité. Impossible de ne pas trouver satisfaction parmi la kyrielle de propositions des grands réseaux, de Noël au jour de l’An.

Richard Therrien

Le Soleil

Bye bye 2019

Le 50e Bye bye a battu un record absolu d’écoute à la télé québécoise l’an dernier : 4,4 millions de téléspectateurs. La pression est décuplée, et les maîtres d’œuvre de la soirée, Simon Olivier Fecteau et Guillaume Lespérance, admettent qu’ils en ont fait des cauchemars. « On ne s’en sort pas, ça vient te chercher dans les tripes, tu ne veux pas décevoir 4,4 millions de personnes et scrapper le jour de l’An de tout le monde », confie le premier, qui réalise la revue humoristique en plus d’y faire quelques apparitions pour la quatrième année de suite.

