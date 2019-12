PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

The Affair, un environnement de tournage « hostile »

Près d’un an et demi après que l’actrice Ruth Wilson eut quitté l’émission The Affair, où elle tenait un des rôles principaux, des sources ont finalement révélé les raisons de son départ soudain.

Marissa Groguhé

La Presse

Dans un article du Hollywood Reporter publié jeudi, des proches de la production révèlent que Wilson (qui a remporté un Golden Globe pour son interprétation d’Alison Lockart dans la série) voulait se retirer de l’émission depuis un moment à cause des scènes de nudité répétées qui lui étaient imposées, des frustrations concernant son personnage et l’environnement de travail en général, décrit comme étant « hostile ».

Une des sources accuse la cocréatrice de l’émission, Sarah Treem, d’avoir refusé de considérer la situation délicate dans laquelle elle plaçait ses acteurs en les incitant à se dénuder lorsque ce n’était pas nécessaire. Treem nie ces accusations.

Ruth Wilson n’avait jusque-là donné que des explications vagues sur son départ de cette série et avait affirmé ne pas pouvoir en discuter en détail.

Le Hollywood Reporter affirme que c’est en raison d’une clause de confidentialité qu’elle aurait signée.