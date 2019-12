Des suggestions de séries, de films, de documentaires et d’émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

Sur ICI ARTV

J’aime Hydro

Depuis son lancement, la pièce de théâtre J’aime Hydro de Christine Beaulieu fait l’unanimité de la critique et des spectateurs. L’autrice et comédienne y incarne une citoyenne qui entretient une relation amour-haine avec la société d’État et pose une question épineuse : pourquoi Hydro-Québec détruit-elle l’environnement afin de construire des barrages et produire à perte des surplus d’électricité ? Une émission de 150 minutes.

Le lundi 16 décembre à 20 h 30

Sur Netflix

6 underground

Le géant du streaming fait parler de lui ces jours-ci en raison de ses films « oscarisables » tels Marriage Story et The Irishman. Mais il ne manque pas non plus de films d’action grand public tel 6 underground qui réunit Ryan Reynolds, Mélanie Laurent et Dave Franco. Réalisé par Michael Bay (Armageddon, Transformers), le film s’intéresse à six milliardaires qui décident de simuler leur mort pour mieux traquer de grands criminels. Ce film à grand déploiement et bourré de scènes spectaculaires aurait exigé, dit-on, un budget de 150 millions.

Dès vendredi.

Sur CBC Gem

King Lajoie

Lancé aux plus récentes Rencontres internationales du documentaire de Montréal, le court métrage documentaire King Lajoie de Joannie Lafrenière raconte l’histoire de Gilles « Elvis » Lajoie, un homme de la région de Trois-Rivières qui, le jour de la mort d’Elvis Presley, a vu son monde s’écrouler. Dans ses temps libres, ce personnificateur qui, dans la vie de tous les jours, vend des produits de coiffure se consacre corps et âme à garder vivante l’image de son idole. Le film est produit par la maison Colonelle Films.

Dès maintenant

Sur Canal Vie

Je hais le père Noël

Les films de Noël et spéciaux télévisés du temps des Fêtes abondent déjà sur nos écrans. En voici un classique pour les nostalgiques et les curieux. Mettant en vedette Whoopi Goldberg dans le rôle de Lucy Cullins, le film raconte l’histoire de cette femme à qui le père Noël Nick (Nigel Hawthorne) annonce qu’elle va le remplacer. Or, Lucy déteste Noël du fait que, 30 ans plus tôt, elle avait demandé à Santa Claus de ramener son père du Viêtnam.

Le mardi 17 décembre à 13 h

Sur iTunes Store et YouTube

Ad Astra

Mettant en vedette Brad Pitt dans le rôle de l’astronaute Roy McBride, Ad Astra est le film de conquête spatiale le plus philosophique et éthéré depuis 2001, l’odyssée de l’espace. Réalisé par James Gray, ce film lancé à la Mostra de Venise en septembre dernier raconte le voyage d’un astronaute aux confins du système solaire pour retrouver son père Clifford (Tommy Lee Jones). Au cours de la mission, Roy va aussi découvrir des secrets qui menacent la vie sur Terre.

Dès le mardi 17 décembre

Sur CBS

42e cérémonie annuelle Kennedy Center Honors

Chaque année, le Kennedy Center de Washington célèbre, le temps de son gala annuel, la contribution de personnalités ou organismes iconiques qui ont laissé une trace indélébile dans la culture américaine. Cette année, pour la toute première fois, une émission de télévision, Sesame Street, sera honorée. Le gala célébrera aussi le travail de la comédienne Sally Field, de la chanteuse Linda Ronstadt, du compositeur Michael Tilson Thomas et du groupe Earth, Wind & Fire.

Le dimanche 15 décembre à 20 h