(Montréal) Drôle, brillante et courageuse, la comédienne Christine Beaulieu s’attaque à comprendre nos réels besoins en matière d’hydroénergie. Elle signe ici un théâtre documentaire… et c’est vraiment bon !

Josée Larivée

La Presse canadienne

Dans sa quête, la comédienne décortique des lectures de rapports, des audiences publiques ou des rencontres avec de hauts dirigeants de la société d’État. Elle est soutenue par l’excellent Mathieu Gosselin, qui incarne même les personnages féminins. C’est bien mené, sans longueur, jamais plate et très éclairant !

En trame de fond, cette épineuse question : pourquoi Hydro-Québec construit-elle des barrages qui détruisent l’environnement pour produire à perte des surplus d’électricité ?

J’aime Hydro s’appuie sur des archives qu’on aimera revoir. La mise en scène est sobre et astucieuse.

La pièce est truffée de moments drôles et personnels — comme lorsque la comédienne, déprimée devant l’ampleur du projet, évoque sa retraite de yoga aux Bahamas.

Elle réussit aussi à nous attendrir — particulièrement lors de ce « road trip » avec son père jusqu’aux audiences d’Hydro-Québec à Shawinigan.

Sacré Meilleur texte et Spectacle de l’année dès sa sortie, J’aime Hydro est diffusé intégralement sur Ici ARTV, le lundi 16 décembre dès 20 h 30.

Si une œuvre de 150 minutes vous semble longue, la pièce est présentée sur Ici Télé en cinq épisodes d’une demi-heure, du lundi 23 au vendredi 27 décembre à 21 h 30.

Ciné-cadeau

En matinée, en après-midi ou en soirée, voyez ou revoyez sans plaisir coupable les Astérix, Tintin et Lucky Luke, mais aussi de nouvelles têtes d’affiche, dont l’excellent Ferdinand, en nomination aux Oscars pour le meilleur film d’animation en 2018, ou Parvana, une enfance en Afghanistan, gagnant de nombreux prix, dont Meilleure musique et Meilleur scénario aux prix Écrans canadiens l’an dernier.

Une surprise chaque jour à Télé-Québec, à 9 h, 15 h 30 et 18 h 30, à compter du samedi 14 décembre et jusqu’au 5 janvier.

Les beaux Noëls

Pour les fans des Beaux malaises, Martin Matte et sa famille télévisuelle offrent leurs meilleurs vœux du temps des Fêtes… et s’apprêtent à vivre quelques malaises de circonstances.

Un lundi soir sous le signe de l’humour, sur les ondes de TVA, le lundi 16 décembre à 21 h 30.

Roger Caron, l’histoire de Go-Boy

Tout de suite après Les Beaux malaises, changez de registre et apprenez en plus sur Roger « Mad Dog » Caron, impliqué dans 75 vols de banques.

Il a passé 24 ans en prison et a réussi à s’évader 13 fois. Lorsqu’il était incarcéré dans des conditions difficiles, il s’est mis à écrire pour raconter son histoire. Il a vendu 750 000 exemplaires et a fini par gagner le Prix du Gouverneur général !

Ce documentaire raconte la rédemption exceptionnelle de ce criminel de carrière, et ses nombreuses descentes aux enfers. Sur Investigation, le lundi 16 décembre à 22 h.

Les Poilus, spéciale Noël

En compagnie de Jean-Michel Anctil et de Pascale Montpetit, le « vet » qu’on aime, Sébastien Kfoury, s’amuse à présenter les animaux miroirs des personnalités qui ont marqué l’année.

Il fera entre autres des suggestions de cadeaux pour les amoureux des animaux de compagnie et nous réserve un numéro mettant en vedette plus de 60 petites bêtes sur un même plateau !

Une heure de télé enlevante, le mardi 17 décembre à 20 h, sur Ici Télé.

Brillantine (Grease)

Ne serait-ce que pour jeter un œil distrait sur ce classique des comédies romantiques pendant que vous emballez vos cadeaux de Noël bien au chaud dans vos pantoufles en Phentex, ne boudez pas votre plaisir !

La trame sonore à elle seule promet d’en propulser plus d’un dans ses souvenirs puisque Brillantine a plus de 40 ans ! Mais, on le sait tous, Olivia Newton-John et John Travolta, eux, ne vieillissent pas. Le jeudi 19 décembre à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.

Les aventures du Pharmachien

Si vous avez manqué le premier épisode qui se penchait sur l’acupuncture, le 13 décembre dernier, notez qu’Olivier Bernard est au poste pour une quatrième saison afin de faire la lumière sur les pesticides (20 décembre) et la fertilité (27 décembre).

Il reprendra la saison 2020 dès le 3 janvier avec les bloqueurs de puberté, puis les diètes anti-inflammatoires (10 janvier), les parasites (17 janvier), les oméga-3 (24 janvier), les antidépresseurs (31 janvier), le poids et la santé (7 février), les médicaments génériques (14 février), les coachs de vie et la PNL (21 février), la transformation alimentaire (28 février) et le vaccin contre le VPH (6 mars).

En plus d’utiliser des animations et des effets spéciaux, le sympathique pharmacien présente une nouveauté à ses quêtes scientifiques, soit La classe du Pharmachien, où l’animateur primé pour sa démarche scientifique accueille le public pour échanger avec lui. Les vendredis à 19 h 30 sur Ici Explora.

C’est Noël pour emporter

Dans cette spéciale de Noël, France Beaudoin rencontre sept personnalités qui ont des mots à offrir en cadeau !

Mélissa Bédard, Michel Charette, Dr Stanley Vollant, Marina Orsini, Simon Boulerice, Béatrice Picard et Ève Landry partagent leurs suggestions de lecture qui seront déposées par centaines dans des endroits publics partout au Québec, et dans le Canada francophone. Ouvrez l’œil !

Si vous en trouvez un, c’est qu’il est pour vous, pour emporter ! C’est le vendredi 20 décembre à 20 h, et pour l’occasion, ARTV est débrouillée (du 18 décembre au 6 janvier).