Sur Amazon Prime Video :The Marvelous Mrs. Maisel

C’est avec pas moins de 16 prix Emmy et 3 Golden Globes en poche que la série The Marvelous Mrs. Maisel revient pour une troisième saison qui s’annonce tout aussi irrésistible que les deux autres, avec sa brochette d’acteurs de haut niveau et son humour décalé. On y retrouve l’inimitable Mrs. Maisel, dite « Midge » (Rachel Brosnahan, qui a reçu un prix aux Golden Globes pour son travail), qui poursuit sa carrière comme humoriste avec son agente Susie, alors qu’elles découvrent les hauts et les bas de la vie de tournée et en apprennent davantage sur les coulisses du show-business.

Dès vendredi

Sur Apple TV+ : Truth Be Told

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Nouveau joueur dans l’industrie de la télévision sur demande, Apple TV+ espère sans doute frapper un grand coup avec cette nouvelle série basée sur le roman Are You Sleeping, de Kathleen Barber. Plusieurs grands noms sont au programme, dont Reese Witherspoon parmi les producteurs. Octavia Spencer y joue le rôle de Poppy Parnell, une animatrice d’une populaire émission balado consacrée au documentaire criminel, et Aaron Paul (Breaking Bad), celui de Warren Cave, incarcéré pour le meurtre d’un homme et père de jumelles identiques (Lizzy Caplan, de Masters of Sex, joue les deux rôles). Mais tout bascule lorsque de nouvelles informations suggèrent que Cave n’est pas l’auteur du crime et que Poppy, qui avait grandement contribué à sa condamnation, rouvre son enquête afin de découvrir la vérité.

Dès vendredi

Sur Netflix : V Wars

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Netflix s’amène avec une nouvelle série d’horreur de 10 épisodes qui tourne autour de l’univers des vampires, adaptée du roman graphique du même nom, de l’auteur américain Jonathan Maberry. Ici, un virulent virus transforme les humains en créatures assoiffées de sang et crée éventuellement une guerre entre les deux clans : celui des vivants et celui des vampires. On suit l’histoire à travers les yeux d’un scientifique, un rôle ironiquement tenu par Ian Somerhalder, connu pour son personnage de Dalmon Salvatore dans The Vampire Diaries. Cette fois, par contre, il se trouve du côté des humains et jouera le tout pour le tout afin de trouver une cure au virus qui risque de détruire l’humanité… et son meilleur ami, joué par l’acteur canadien Adrian Holmes (version anglophone de 19-2), qui est infecté et devient le leader du clan des vampires. Hémoglobine en vue.

Dès jeudi

Sur ICI ARTV : Tout simplement country

PHOTO FOURNIE PAR ICI ARTV Guylaine Tanguay anime Tout simplement country.

Le country est à l’honneur dans les 12 épisodes de 60 minutes de cette émission de variétés enregistrée au théâtre Alderney Landing à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, dans un décor recréant l’ambiance d’un bar country de Nashville. Au menu, des prestations, des duos, des chansons connues ou moins connues et des entrevues, le tout animé par Guylaine Tanguay, qui accueillera des artistes de partout au pays, dont Zachary Richard, Annie Blanchard, Wilfred LeBouthillier et Sara Dufour.

Dès samedi, à 19h

Sur CTV Drama Channel : Project Runway

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La télé-réalité de mode est de retour pour la 18e saison sur les ondes de Bravo (CTV Drama Channel au Canada) avec ses créations vestimentaires géniales, ou ratées, le tout enrobé, évidemment, de beaucoup de drama. Les mordus amoureux de mode pourront à nouveau suivre des designers qui tentent le tout pour le tout afin de se rendre en finale et présenter une collection à la Semaine de la mode de New York. Les juges de l’an dernier sont de retour, soit la mannequin Karlie Kloss comme animatrice, avec Nina Garcia, rédactrice en chef du ELLE, Elaine Welteroth, ancienne rédactrice en chef du Teen Vogue, et le designer de mode Brandon Maxwell, en compagnie du mentor Christian Siriano, connu pour avoir remporté la quatrième saison de Project Runway.

Dès jeudi, à 21h30