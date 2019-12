(Toronto) Alex Trebek, David Suzuki, Tina Keeper et Daniel Levy recevront des honneurs extraordinaires de la part des organisateurs des prix Écrans canadiens l’an prochain.

La Presse canadienne

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a annoncé qu’elle honorera ces quatre personnalités publiques, ainsi que plusieurs autres, au cours de la Semaine du Canada à l’écran, qui se déroulera du 23 au 29 mars.

M. Trebek recevra le Prix Icône de l’Académie «pour sa contribution exceptionnelle à l’industrie des médias».

ABC Alex Trebek sur le plateau de Jeopardy! en 1984.

L’animateur du jeu télévisé Jeopardy!, qui est lauréat de six prix Emmy et qui a lutté contre un cancer du pancréas, est né à Sudbury, en Ontario, et vit à Los Angeles.

Le Vancouvérois David Suzuki recevra le Prix pour l’ensemble d’une carrière afin de récompenser son travail de scientifique, de communicateur, d’auteur et de cofondateur de sa propre fondation pour la protection de l’environnement.

Née à Winnipeg, Tina Keeper, une actrice et productrice crie connue pour la série télévisée North of 60, sera récipiendaire du Prix Earle Grey «pour son travail exceptionnel à la télévision canadienne».

Le comédien Dan Levy, originaire de Toronto, qui est l’auteur et producteur de la série à succès Schitt’s Creek, diffusée à CBC, recevra le Prix Radius pour son travail «qui fait sensation à l’échelle mondiale».

AP Dan Levy

Le scénariste et producteur de télévision David Shore, récipiendaire du Margaret Collier Award, recevra également un Prix spécial.

La dirigeante dans l’industrie du cinéma et de la télévision Robin Mirsky et le producteur et scénariste Michael Donovan recevront chacun un Prix Hommage du conseil d’administration de l’Académie.

Le récipiendaire du Prix Gordon Sinclair pour le journalisme audiovisuel sera Anton Koschany de l’émission W5, diffusée sur les ondes de CTV.

La harpiste professionnelle devenue scénariste pour la télévision Nathalie Younglai sera la lauréate du Prix humanitaire de 2019.

Le service de vidéo à la demande Crave recevra le Prix Leadership de l’industrie.

Et le Prix de l’innovation médiatique exceptionnelle ira au créateur de contenu Secret Location pour sa gamme de produits Vusr de réalité virtuelle.