Une minisérie pour Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos, dont le plus récent film, The Favourite, a été cité 10 fois aux Oscars (et a valu à Olivia Colman l’Oscar de la meilleure actrice), va produire et réaliser une minisérie pour le compte de Searchlight Television, une filiale de Fox Searchlight créée l’an dernier.