Yorgos Lanthimos, dont le plus récent film, The Favourite, a été cité 10 fois aux Oscars (et a valu à Olivia Colman l’Oscar de la meilleure actrice), va produire et réaliser une minisérie pour le compte de Searchlight Television, une filiale de Fox Searchlight créée l’an dernier.

The Man in the Rockefeller Suit sera inspiré du livre de Mark Seal relatant l’histoire véridique de Christian Karl Gerhartsreiter, un imposteur ayant opéré sous le faux nom de Clark Rockefeller en faisant croire qu’il était un membre de la riche famille d’industriels et de banquiers américains.

À l’origine, ce projet devait prendre la forme d’un long métrage, mais s’est transformé en cours de route. Quant à la distribution, aucun nom ne circule encore.

