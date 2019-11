Netflix offrira avant Noël une minisérie documentaire sur les « détectives citoyens en ligne » qui ont contribué à remonter jusqu’au meurtrier Luka Rocco Magnotta.

La Presse canadienne

Le service de diffusion en continu annonce que la série, en trois épisodes, suivra les traces de ces internautes du monde entier qui sont entrés en jeu après la diffusion en ligne d’une vidéo qui montrait un homme tuant deux chatons.

La chasse à l’homme en ligne s’est par la suite intensifiée à mesure que des vidéos plus troublantes encore étaient publiées, notamment un fameux segment montrant le démembrement de Jun Lin en mai 2012. Ces images sordides avaient plus tard été présentées en preuve au procès.

Magnotta, aujourd’hui âgé de 37 ans, a été condamné en décembre 2014 pour le meurtre au premier degré de l’étudiant chinois de 33 ans, ainsi que pour plusieurs autres chefs d’accusation. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans.

Lors de son procès, Magnotta a reconnu avoir tué et démembré Jun Lin, mais il a tenté d’être reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

Netflix indique que la série, intitulée Don’t F* *k With Cats : Hunting an Internet Killer, sera lancée sur sa plateforme le 18 décembre.