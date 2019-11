Julie Snyder sera de retour sur les petits écrans du Québec dès janvier et pour son grand retour, V a mis le paquet pour un talk-show quotidien, La semaine des 4 Julie, qui veut se distinguer de la formule classique.

(Montréal) Julie Snyder a pensé qu’elle ne reviendrait jamais à la télévision. Mais elle sera sur les petits écrans du Québec dès janvier et pour son grand retour, la chaîne V a mis le paquet pour un talk-show quotidien, qui veut se distinguer de la formule classique.

« Je te dirais qu’on revient de loin et que maintenant, on voit loin », a-t-elle confié lors d’une table ronde à Montréal, mardi, après le lancement de son émission qui sera en ondes dès janvier et qui s’appellera La semaine des 4 Julie.

La productrice et animatrice bien connue n’avait pas été à la barre d’une émission télé depuis un moment et sa compagnie, Productions J, a connu des difficultés. Elle s’est investie pour la remettre sur pied.

Pour son retour à la télévision, elle a été sur le radar de Groupe V Médias, qui produit l’émission.

V est une télé de divertissement, a lancé Brigitte Vincent, vice-présidente contenu du groupe, présente lors du lancement. « Et Julie, c’est dans son ADN. »

Celle qui a été surnommée « la démone » recevra en moyenne cinq invités par émission. Si certains seront en studio, d’autres seront présentés par des extraits filmés à l’avance sur le terrain, comme ce segment où les téléspectateurs pourront la voir dans une cage à lions, en Afrique. Une « armée de collaborateurs » apporteront leur touche, soit pour parler de la culture hip-hop, pour « parodier l’actualité en chanson », pour expliquer les tendances web et en sillonnant le Québec à la recherche du « Québec original », pour trouver et aller à la rencontre de ces gens qui sortent de l’ordinaire.

Car l’animatrice promet de présenter de nouveaux visages et d’explorer de nouveaux sujets, bref, aller au-delà du monde du divertissement.

Julie « veut raconter des histoires ». Certaines seront drôles, d’autres touchantes, a-t-elle expliqué.

Après tous ceux qui ont été en ondes au cours des années, comment est-il possible de réinventer le talk-show ? Cela dépend de la façon dont tu racontes les choses et les expériences que tu fais vivre aux gens, a renchéri Stéphane Laporte, son collaborateur de longue date qui est concepteur de l’émission et producteur associé.

La principale intéressée, elle, se dit très heureuse de reprendre la barre d’une émission.

« Je suis comme un cheval qui rentre à l’écurie après avoir traversé le désert », a-t-elle lancé mardi matin.