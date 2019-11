Marc-André Lussier

La Presse

Profitant du passage de Kristen Bell au Tonight Show, Jimmy Fallon a fait avec l’interprète du personnage d’Anna dans Frozen un numéro musical. L’animateur et la comédienne se sont ainsi lancés dans un pot-pourri assez vertigineux, constitué de 17 chansons tirées des grands dessins animés du studio Disney, en commençant par When You Wish Upon A Star, chanson phare du studio depuis Pinocchio. Par ailleurs, le Hollywood Reporter révélait hier que The Tonight Show restait bon troisième dans la course aux cotes d’écoute, derrière The Late Show with Stephen Colbert et Jimmy Kimmel Live ! Le journal spécialisé fait aussi remarquer que Jimmy Fallon attirait plus de 11 millions de téléspectateurs quotidiennement à son arrivée en 2014 et en attire maintenant 9 millions de moins. Les concurrents ont aussi subi des baisses d’audiences substantielles depuis cinq ans.