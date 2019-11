(Montréal) Il y a 50 ans entrait en ondes une émission qui a depuis marqué l’histoire de la télévision américaine.

La Presse canadienne

Sesame Street a été créée pour aider les jeunes enfants à se préparer à l’école et met en scène des personnages d’humains, de monstres et d’animaux vivant paisiblement ensemble.

PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES AP Grover

Sesame Street est devenue la première émission pour enfants à mettre en vedette une personne atteinte de trisomie.

On y a vu des marionnettes atteintes du VIH ou placées en famille d’accueil de même que des enfants en fauteuil roulant et on y a traité de sujets aussi diversifiés que les parents incarcérés, l’itinérance, les droits des femmes et les familles militaires.