De nouvelles plateformes de diffusion en continu s’ajoutent à celles que l’on connaît déjà. Coup d’œil sur les sept principaux concurrents dans cette guerre sans merci.

Véronique Lauzon

La Presse

Amazon Prime Video

PHOTO NICOLE RIVELLI, FOURNIE PAR AMAZON PRIME VIDEO Rachel Brosnahan dans The Marvelous Mrs. Maisel

L’offre : Amazone Prime Video permet de voir des séries exclusives comme The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Hanna et Good Omens, ainsi que des événements en direct et des programmes sportifs. On y offre également des séries populaires comme les cinq premières saisons d’Elementary. Amazon Prime Video propose aussi des films, dont des classiques comme American Psycho, Hellboy et Kill Bill. Il est en outre possible de souscrire des abonnements à des chaînes de télévision à même la plateforme, en payant plus cher par mois.

Coût : 7,99 $ par mois

Essai gratuit : 30 jours

Apple TV+

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, dans The Morning Show

L’offre : offerte depuis le 1er novembre, Apple TV+ dit miser sur la qualité des œuvres proposées, et non sur la quantité. Le catalogue est donc mince, mais offre du contenu exclusif. Il y a entre autres une nouvelle série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, The Morning Show, une nouvelle série de Steven Spielberg, Amazing Stories, ainsi que des projets d’Oprah Winfrey.

Coût : 5,99 $ par mois

Essai gratuit : 7 jours ; un an d’abonnement gratuit à l’achat d’un nouvel appareil (iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV)

Club Illico

PHOTO FOURNIE PAR LE CLUB ILLICO Patrice Robitaille et Julie Le Breton dans Victor Lessard

L’offre : l’abonnement au Club illico est possible même si on n’est pas client de Vidéotron. Le catalogue propose des films, séries, émissions jeunesse et documentaires, dont bon nombre du Québec. Selon la plateforme utilisée, la sélection peut varier. Il y a aussi des séries exclusives comme Victor Lessard, Léo, L’académie et Les honorables.

Coût : 15 $ par mois, 9,99 $ pour les abonnés de Vidéotron

Essai gratuit : non

Crave

PHOTO FOURNIE PAR HBO Jeremy Irons dans Watchmen

L’offre : la plateforme Crave permet à ses abonnées d’avoir accès aux contenus de HBO, Showtime, Starz et Kids, ainsi qu’à des primeurs. Il y a des séries et des documentaires, dont 30 Rock, Watchmen, The Handmaid’s Tale, Big Little Lies, Homeland et Chernobyl. Le catalogue de films contient des films récents et des classiques. Par exemple, nous y retrouvons deux versions d’A Star Is Born, celle avec Lady Gaga et celle avec Judy Garland.

Coût : de 9,99 $ à 19,98 $ par mois

Essai gratuit : 7 jours

Disney+

PHOTO FRANÇOIS DUHAMEL, FOURNIE PAR LUCASFILM Pedro Pascal dans The Mandalorian

L’offre : dès le 12 novembre, Disney arrive dans le monde du visionnement en continu avec une offre alléchante. Parmi les milliers d’œuvres qui seront offertes, il y aura celles de Disney, de Marvel, de Star Wars, de Pixar et de National Geographic. Grâce à l’achat de 21st Century Fox, Disney+ offrira aussi l’intégralité des Simpsons, entre autres. Les contenus de Hulu, qui appartiennent aussi à Disney, ne devraient pas être offerts sur la plateforme, puisque Disney préfère garder pour Hulu son offre adulte.

Coût : 8,99 $ par mois ou 89,99 $ par année

Essai gratuit : non

Netflix

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Gaten Matarazzo, Joe Keery et Maya Hawke dans Stranger Things

L’offre : le catalogue de Netflix est vaste, proposant beaucoup de séries télé, de films et de documentaires. De plus en plus, ce service de diffusion en continu offre aussi des productions originales. La première, très populaire, fut la série House of Cards. Il y a eu aussi Orange Is the New Black, Narcos, 13 Reasons Why, Grace and Frankie, GLOW, Dear White People, Sex Education, Stranger Things, The Crown et beaucoup d’autres. Des titres québécois sont aussi offerts, dont l’excellente série M’entends-tu ?, de Florence Longpré.

Coût : de 9,99 $ à 16,99 $ par mois

Essai gratuit : pas d’essai gratuit au Canada

Tou.tv

PHOTO FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA Evelyne Brochu et Alice Pascual dans Trop

L’offre : la plateforme de Radio-Canada, Tou.tv, est gratuite et vous permet de rattraper bien des émissions québécoises. En s’abonnant à l’Extra, qui est payant sauf pour les abonnées de Telus, il est aussi possible de voir du contenu de Vrak, Télé-Québec, Canal Vie, Canal D, Z, V, TV5, Unis TV, Véro.tv et de l’ONF. Une très bonne manière de voir ce qui se fait au Québec, surtout pour ceux qui n’ont pas de téléviseur ou d’abonnement au câble.

Coût : gratuit ou 6,99 $ par mois pour l’Extra

Essai gratuit : 1 mois gratuit pour essayer l’Extra