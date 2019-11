À la suite d’une coquille dans une publication Twitter de Donald Trump – « Rupublicans » –, l’animateur et « super drag model » RuPaul s’est fait photographier devant le Capitole, à Washington.

Votez RuPaul et le « RuPublican Party » !

L’animateur et « super drag model » RuPaul a désormais son parti pour se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Et ce n’est nul autre que le président des États-Unis qui l’a créé, mercredi dernier, dans l’un de ses gazouillis quotidiens.

Luc Boulanger

La Presse

Donald Trump a mal orthographié le nom de son propre parti, le rebaptisant « Rupublicans ». Depuis, la twittosphère reprend avec un malin plaisir sa coquille. Jeudi, aussi sur Twitter, RuPaul a appelé ses fans à se joindre au « RuPublican Party », en publiant une photo de lui sur scène devant le Capitole, à Washington.

Rappelons qu’en 2012, un ex-candidat républicain à la présidentielle se nommait Ron Paul… « Toute est dans toute ! »