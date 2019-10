Après Seinfeld, Friends et The Office, South Park est la nouvelle série au cœur d’une chaude lutte pour les droits sur le visionnement en continu.

Pascal LeBlanc

La Presse

La série animée créée par Trey Parker and Matt Stone pourrait être vendue 500 millions US.

Six géants du streaming seraient dans la course, mais plus Netflix, selon Variety.

On présume qu’il s’agirait d’Amazon Prime, d’Apple TV Plus, de Disney Plus, de HBO Max, de Quibi et de Peacock (NBCUniversal).

La 23e saison de South Park est actuellement offerte sur Hulu, qui appartient à Disney. Au moins trois saisons de plus seront réalisées.