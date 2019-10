Le comédien François Arnaud (J’ai tué ma mère, Yamaska, The Borgias) incarnera Dan Moody, le plus jeune de trois enfants dans la minisérie The Moodys qui sortira en décembre sur le réseau Fox.

La Presse

Campée durant le temps des Fêtes, l’histoire, inspirée d’une série australienne et déclinée en six épisodes de 30 minutes, tourne autour de la réunion de famille annuelle.

Les parents sont incarnés par Denis Leary et Elizabeth Perkins. Le personnage de Dan est un photographe pigiste diplômé de l’Université Northwestern.

Gentil et charmant, il est toutefois incapable d’entretenir une relation à long terme, indique le magazine en ligne Deadline qui a publié la nouvelle le premier.

Au cours des dernières années, François Arnaud a essentiellement tourné en anglais, notamment dans la série Midnight, Texas.

On le verra sous peu dans le film Home, un suspense d’horreur signé Adam O’Brien. — André Duchesne