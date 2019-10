Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

Sur HBO

Torn Apart : Separated at the Border

En 2018, quelque 3000 familles d’immigrants ayant tenté de traverser la frontière mexico-américaine ont été séparées. Avec ce nouveau documentaire, la réalisatrice oscarisée Ellen Goosenberg Kent a voulu documenter le quotidien de deux de ces familles. Un quotidien qui commence plusieurs mois plus tôt lorsque deux femmes, l’une du Honduras et l’autre du Guatemala, laissent tout derrière elles et s’enfuient avec leurs enfants dans l’espoir de ne plus être victimes de violence. Leur odyssée, comme leur arrivée à la frontière, ne sera pas un long fleuve tranquille.

Ce soir à 21 h.

Sur Netflix

El Camino: A Breaking Bad Movie

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Vedette de la série Breaking Bad, le comédien Aaron Paul reprend ici son rôle de Jesse Pinkman, le plus célèbre producteur de meth du petit écran. Vince Gilligan, idéateur et producteur de la série, est ici aux commandes de ce long métrage qui, semble-t-il, mettra un point final aux aventures de Pinkman. Aucun détail n’a été communiqué quant au scénario, mais à voir les premières images du film, grâce à la bande-annonce, on devine que, même s’il se retrouve au bord d’un joli cours d’eau, Jesse Pinkman ne sera pas exactement en vacances…

Disponible à partir du 11 octobre.

Sur CANAL D

Les pires erreurs d’ingénierie

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Villes menacées d’être englouties, édifices en mauvaise posture, égouts débordants de partout, boulons tombant du haut d’un gratte-ciel, une ville aux prises avec le fléau des nids-de-poule (non, pas Montréal), une station de train abandonnée parce qu’elle est non fonctionnelle. Toutes des erreurs d’ingénierie, affirme-t-on dans cette série bientôt en ondes. On laissera à d’autres le soin de montrer du doigt les responsables de ces failles terribles pour vous dire que les images sont souvent spectaculaires. Et qu’il y a, parfois, des solutions.

Dès le 14 octobre à 20 h.

Sur Canal Vie

Un safari près de chez vous

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ah, qu’on aime donc les documentaires animaliers ! C’est le moment idéal où, attendris, on peut pousser des « Awwww ! » de joie et d’admiration en famille devant des images de petites bêtes espiègles ou effrayées, malades comme enjouées. Cette nouvelle série documentaire, tournée au Parc Safari d’Hemmingford, aura tout pour plaire, car elle combinera le quotidien des pensionnaires du parc et celui des employés qui en prennent soin. Le premier épisode illustre les derniers et haletants préparatifs qui précèdent l’ouverture d’une nouvelle saison.

Dès le 17 octobre à 21 h 30.

Sur ICI Tou.TV

Faux départs

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Ils sont forts en gueule. Et farouchement indépendants, côté cœur. Chacun avec ses raisons secrètes. Mais voilà qu’ils ne peuvent nier leur attirance mutuelle. Comment tout cela va-t-il finir ? On le saura, ou non, au fil de cette série web de huit épisodes qu’on peut maintenant voir sur Tou.tv (si, si, la version gratuite). Faux départs, c’est le nom de cette œuvre signée Jean-Philippe Baril Guérard, met en vedette Catherine Brunet et Antoine Pilon, vus récemment dans Matthias et Maxime de Xavier Dolan. Ils sont ici entourés de Geneviève Rochette, Vincent Graton, Martin David Peters et de quelques autres.

En ligne depuis mardi.