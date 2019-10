Daniel Roby (Louis Cyr, Dans la brume) est actuellement à Paris pour travailler avec le bédéiste Enki Bilal et le scénariste Dan Franck (La séparation, Carlos) sur une télésérie adaptée de Bug, le plus récent ouvrage du célèbre bédéiste.

Marc-André Lussier

La Presse

Le cinéaste québécois a en effet été choisi par la société de production 3e œil pour assurer la réalisation de cette série qui comprendra six épisodes, filmés en prises de vues réelles.

« J’ai été très surpris quand les producteurs m’ont appelé. Je n’aurais jamais cru que Dans la brume aurait un tel impact ! », a commenté le cinéaste lors d’une entrevue téléphonique.

J’en suis d’autant plus ravi qu’on m’a cette fois appelé pour réaliser la série dans son intégralité, et non pas pour réaliser des épisodes d’une série déjà existante, comme ce fut le cas pour Versailles. Daniel Roby, réalisateur

Publié en deux tomes, dont le premier a été lancé il y a deux ans, Bug se déroule dans un monde paralysé à cause de la disparition de l’ensemble des sources numériques. Celles-ci pourraient être sous le contrôle d’un être venu d’ailleurs.

IMAGE FOURNIE PAR CASTERMAN Bug, livre 2, d’Enki Bilal

Six épisodes déjà écrits

En principe, le tournage de cette série de langue anglaise devrait avoir lieu dans un an et la plateforme de diffusion n’est pas encore précisée. La production n’en est pas encore à l’étape de distribuer les rôles non plus.

« Mais il y aura quatre personnages principaux », indique le réalisateur. L’intrigue se déroule dans un futur rapproché, post-apocalyptique, et j’y vois une atmosphère à la Children of Men un peu. Les six épisodes sont déjà écrits par Enki Bilal et Dan Franck, et nous en sommes à l’étape où ils écriront de nouvelles versions à partir des discussions que nous aurons cette semaine. »

Gut Instinct, film inspiré de l’histoire du journaliste Victor Malarek, que Daniel Roby a tourné avec Josh Hartnett et Antoine Olivier Pilon, prendra par ailleurs l’affiche l’hiver prochain.