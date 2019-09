Vous vous rappelez la clameur des zèbres et des éléphants au moment où le vieux singe Rafiki présente le bébé Simba dans Le roi lion ? Il ne s’agissait que de chuchotements en comparaison avec les hurlements qui ont secoué les maisons d’Occupation double quand leurs habitants — dans les deux sens du terme — ont appris qu’un premier baiser avait été échangé dans l’aventure.

Hugo Dumas

La Presse

Les deux célibataires les plus intenses de cette cuvée sud-africaine, la youtubeuse Claudie et le barman Mathieu, ont quasiment planifié leur voyage de noces, entre une excursion sur le fleuve Zambèze et un égoportrait tout en haut des magnifiques chutes Victoria, en Zambie. Avec leur romance éclair, on revit l’histoire pot de colle de Jessie et Pascal-Hugo à Bali, mais sans le véganisme et la pansexualité.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’OCCUPATION DOUBLE Le barman Mathieu et la youtubeuse Claudie en Zambie

Après un tapis rouge déroulé au ralenti, le téléroman téléréel de V est passé en mode guépard hier soir. Sans surprise, la candidate trans Khate Lessard, 23 ans, d’Amos, a été retranchée, tout comme la concurrente « plante verte » Kayshia, 29 ans, de Laval, qui avait fermé sa valise avant même que sa photo ne sorte de l’enveloppe rouge.

Le séjour de Khate à OD aura été bref, mais marquant. Née Cédrick Lessard, Khate a été la première femme trans à participer au jeu de l’amour et de la séduction. Ses deux « sorties du placard », la première à ses colocataires et la deuxième aux garçons, ont été accueillies avec bienveillance et ouverture. Rien de sensationnaliste, ici.

D’ailleurs, la réaction des mâles alpha à la confession de Khate a été agréablement surprenante. Les gars ont-ils joué le jeu de l’ouverture d’esprit et de la compassion devant les caméras, parce que Chris, qui se doutait du secret de Khate, les avait avertis ?

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Khate Lessard, 23 ans, d’Amos

Ç’aurait été bien de les entendre davantage parler de la possibilité de tomber amoureux d’une personne trans.

De retour à notre ménagerie, je ne sais pas ce que contient le vin Bon Vivant, mais il neutralise le filtre vocal de tous les célibataires, gars comme filles. Dans les trois maisons, ça parle de sexe comme ça parle espagnol dans L’échappée. Écoutons Mathieu et sa trop grande énergie : « Je le sais que j’ai le goût de te manger », a-t-il susurré à l’oreille de sa douce Claudie. Un vrai romantique, celui-là. Très subtil, en plus.

Maintenant, voici la ricaneuse Camille, 29 ans, après sa sortie en mer avec les requins blancs : « Dragos sent tellement le sexe », a-t-elle confié à ses compagnes de brousse.

Puis, Rym, 23 ans, a donné la dernière poussée après le party de style Osheaga, mais à 12 participants : « Si on aurait été à Montréal, on aurait baisé toute la nuit, câlisse », a-t-elle balbutié tout en remontant son top pour la 63e fois en 10 minutes.

Dans la deuxième maison, plus l’entrepreneur en construction Karl, 31 ans, de Sainte-Thérèse, ouvre la bouche, plus il perd des plumes. C’est peut-être ce qui explique sa couleur de peau de type poulet BBQ.

« On ne touche pas à Polina », répète-t-il depuis une semaine, comme s’il avait reculé au Moyen Âge, époque où les seigneurs se prévalaient sans gêne de leur droit de cuissage. Comme dirait Taylor Swift ou Chris, toujours mêlé entre l’anglais et le français : « You need to calm down. »

C’est ce même Karl, emmerdé par une conversation avec la chanteuse et mannequin Trudy, qui a confié à la caméra, à propos de son interlocutrice : « Parle-moi de tes ongles, parle-moi que tu aimes être coquette, parle-moi de ta robe. » Traduction : je m’en sacre pas mal de ton contenu, c’est le contenant qui m’intéresse parce qu’ici, c’est chez nous, OK ?

O-wimboé, O-wimboé, le lion n’est pas mort hier soir.

L’indomptable et redoutable animal s’appelle Kevin, porte la moustache et s’annonce comme le prochain Renaud. Autoproclamé roi de la jungle, Kevin a rapidement imposé sa domination sur la faune qui évolue à l’Éconofitness.

Jennifer tourne autour de Kevin depuis quelques années, étant une cliente du bar Warehouse, à Montréal, où il travaille. Jennifer a aussi eu un flirt estival avec Dragos qui, lui, est attiré par Camille, « surtout quand elle est en maillot de bain ».

Perso, j’adore suivre Occupation double. Personne ne m’y force. Après District 31, c’est le meilleur téléroman en ondes présentement. Et que ce genre plaise ou non, il faut admettre que la qualité de production d’Occupation double est impressionnante. Les images époustouflantes des voyages, les rebondissements à la chaîne, l’animateur bien installé sur son X et les personnages polarisants, on ne s’ennuie pas en s’assoyant devant cette populaire émission.

Car, on le sait, emmerder les téléphiles en cette ère d’abondance télévisuelle, « yo, ça c’est wrong, bro », dixit Rym, une slameuse en devenir.