La géniale scénariste et dramaturge Phoebe Waller-Bridge a porté chance à Amazon (et vice-versa) avec sa série Fleabag, dont la deuxième saison vient de remporter six prix Emmy.

Frédéric Murphy

La Presse

Aussi créatrice de la série à suspense Killing Eve (et coscénariste du prochain film de la franchise James Bond), l’artiste anglaise de 34 ans vient de signer un contrat avec Amazon pour la production de contenu destiné à sa plateforme de diffusion en continu, Amazon Prime Video.

Selon des sources confidentielles citées par Variety, l’entente vaudrait 20 millions de dollars américains par année.

Né sur les planches au festival Fringe d’Édimbourg en 2013, Fleabag (qui met en vedette Waller-Bridge dans le rôle-titre) a été adapté en série télé pour la chaîne numérique anglaise BBC Three avant de migrer vers ses grandes sœurs BBC Two et BBC One.

Sur Amazon Prime Video, il a connu un succès critique dithyrambique et a remporté le prix Emmy de la meilleure série comique dimanche dernier.