Difficile de bricoler une émission de variétés plus vivifiante et réjouissante que Révolution, dont les rotations et pirouettes ont débuté, dimanche soir, pour la deuxième saison à TVA.

Hugo Dumas

La Presse

L’énergie électrique en studio, la variété des prestations, la solidarité entre les participants malgré la compétition et la pertinence des maîtres font de Révolution une valeur sûre du dimanche soir.

En 1 h 50 min, nous avons assisté à du hip-hop déchaîné, à de la salsa endiablée, à du contemporain déchirant et même à du « voguing » saccadé, gracieuseté de Brian, 28 ans, qui a charmé les Twins, Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux, avec son exubérance assumée. Un numéro de « waacking » à heure de grande écoute à TVA, c’est « oh là là chihuahua », pour paraphraser l’explosif Jean-Marc Généreux.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Brian, 28 ans, a charmé les Twins, Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux.

Parlons-en, des maîtres, le terme employé par Révolution pour qualifier ses quatre juges. Ils s’expriment dans un français impeccable avec un vocabulaire précis, surtout Lydia Bouchard, ma préférée des quatre. Autant ils encensent des numéros époustouflants, autant ils relèvent des erreurs techniques impardonnables dans des performances moins éclatantes.

J’aime bien les montages rapides des concurrents rejetés, où les maîtres détectent les angles imparfaits dans les pieds pointés ou une ligne de jambe croche. Rien n’échappe à leur vision de faucon. Ils sont durs, mais justes.

Après, quand ils couvrent un participant de compliments, on sait que c’est mérité, contrairement à La voix, où tous les chanteurs se destinent à la Scala de Milan, si l’on se fie aux remarques mielleuses des coachs.

Toujours égérie de Révolution — et non animatrice —, Sarah-Jeanne Labrosse a gagné en aplomb et assume mieux sa présence dans les coulisses. L’an dernier, elle marchait quasiment sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Reste que le spectacle, il se passe du côté des maîtres et de la scène circulaire.

La deuxième cuvée de danseurs exploite évidemment mieux le potentiel du moment Révolution. Je pense notamment aux sept adolescentes de la troupe L’Association, qui ont offert un cliché hallucinant aux téléspectateurs. Même s’il n’a pas été retenu, Zakary Belharbi, 9 ans, de Châteauguay, a été craquant en enlevant ses chaussures, tout en sautant très haut dans les airs. Ce même petit Zakary joue le rôle Jad dans Ruptures depuis deux semaines.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Cindy, 18 ans, dernière étoile de la soirée

La dernière étoile de la soirée, Cindy, une Montréalaise de 18 ans, a présenté un numéro mature et poignant avec son archet enduit de rouge à lèvres. Un temps fort de l’épisode.

Par contre, comme l’an dernier, n’offrir que 12 performances de 90 secondes en près de deux heures, c’est chiche. Et ça favorise le remplissage, une opération qui conduit au décrochage. Les étirements, c’est parfait sur un tapis de sol, mais pas dans une salle de montage.

Aux audimètres de Numeris, Révolution a été l’émission la plus populaire du dimanche soir avec ses 1 220 000 fidèles au poste. Tout le monde en parle la talonne avec 1 073 000 accros, suivie de Studio G de Maripier Morin, qui a réuni 1 050 000 personnes devant leur télé.

Du côté de V, Occupation double : Afrique du Sud a capté l’intérêt de 592 000 fans de téléréalité, une légère hausse en comparaison avec les 533 000 curieux qui avaient zyeuté le tapis rouge déroulé en Grèce l’an passé. L’émission Découverte (à voir !) consacrée à la construction du pont Samuel-De Champlain a décroché une audience évaluée à 583 000 téléspectateurs.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Bianca Andreescu sur le plateau de Tout le monde en parle

Chez Guy A. Lepage, la 16e saison de Tout le monde en parle s’est amorcée doucement avec le passage de la star du tennis canadien Bianca Andreescu, 19 ans et championne en titre des Internationaux des États-Unis. Bien aimé les efforts de la jeune Ontarienne pour s’exprimer en français en début d’entrevue. Belle prise (de raquette ?) pour une première.

Le grand plateau de Radio-Canada a été plutôt calme dimanche, sans controverse ni déclaration fracassante. Même Xavier Dolan, venu parler de son film Matthias et Maxime, m’est apparu moins survolté qu’à l’habitude. Grand fan de Céline Dion, cela tombait parfaitement sous le sens que le cinéaste entre en studio sur la chanson D’amour et d’amitié de la diva de Charlemagne.

Vendredi soir, l’émission de Pénélope McQuade Faites-moi rire ! a chuté à 263 000 téléphages, en perte de 100 000 téléspectateurs. Et samedi soir, l’excellent En direct de l’univers consacré à Sébastien Delorme a frappé aux portes du million avec 914 000 adeptes. De voir les deux enfants émus de l’acteur de District 31 interpréter Dommage avec Bigflo et Oli, vraiment, c’était un sapré beau moment de télévision. Vous pouvez visionner ce clip sur le site web d’En direct de l’univers, pour ceux qui l’auraient raté. Vous devriez y aller, vous devriez le faire, croyez-moi !