Emmy : sortie sur tapis rouge pour Game of Thrones et Veep

(Los Angeles) Des vedettes venues d’aussi loin que Westeros et la Maison-Blanche ont commencé à fouler le tapis rouge de la 71e édition des Emmy Awards, où Game of Thrones et Veep, deux séries estampillées HBO, briguent les toutes dernières récompenses d’une longue série.

Andrew MARSZAL

Agence France-Presse

La star britannique Kit Harington, qui a incarné le bâtard Jon Snow durant les huit saisons de GoT, et son camarade Peter Dinklage (Tyrion Lannister), ont fait une arrivée remarquée à la cérémonie organisée au Microsoft Theater de Los Angeles.

Malgré une saison finale de Game of Thrones imparfaite, jugée même bâclée par certains fans qui ont organisé une pétition pour demander une nouvelle version, ce sont les quelque 24 000 membres de l’Académie des Emmy, qui décident.

La plupart des observateurs d’Hollywood estiment que la saga médiévale-fantastique pleine de sang et de fureur va de nouveau rafler la mise.

«La façon dont elle s’est terminée a créé la polémique… mais cela démontre juste l’impact de cette œuvre , croit Pete Hammond, spécialiste des prix audiovisuels pour le magazine Deadline.

«Je ne vois rien qui puisse rivaliser dans cette catégorie. C’est un rendez-vous télévisuel» incontournable, relève-t-il.

Pour sa huitième et dernière saison, GoT, la série la plus récompensée de l’histoire de la télévision américaine, a déjà reçu 10 Emmy le week-end dernier lors d’une première salve de prix remis dans des catégories créatives et techniques : effets spéciaux, accessoires, costumes, etc.

Il ne lui manque plus que trois statuettes pour dépasser son propre record d’Emmy remportés au cours d’une seule édition.

Au total, neuf des acteurs de la série sont en lice. Tous sont d’ores et déjà assurés de monter sur scène aux côtés des autres vedettes mobilisées par les organisateurs pour la présentation du show qui cette année se passe de maître de cérémonie.

Dans cette kyrielle de stars figureront Gwyneth Paltrow, Michael Douglas et Julia Louis-Dreyfus, dont la performance dans Veep a été récompensée aux Emmy, six fois de suite.

Grand chelem pour HBO?

REUTERS Julia Louis-Dreyfus

«Je suis vraiment nerveuse bien sûr», a lancé Julia Louis-Dreyfus sur le tapis rouge.

Satire de la vie politique qui vient d’achever sa dernière saison, Veep a été sacrée «meilleure comédie» en 2015, 2016 et 2017.

Elle n’avait pu concourir l’an dernier, la série ayant été suspendue pour laisser le temps à Julia Louis-Dreyfus de soigner un cancer du sein.

«Ça représente beaucoup», a déclaré l’actrice, soulignant que l’arrêt de la série avait été pour elle, «comme pour toute l’équipe du show», «un déchirement».

Si elle parvient à vaincre The Marvelous Mrs. Maisel d’Amazon, la chaîne HBO a une chance de réussir le grand chelem dans les trois catégories phares, avec Chernobyl, favorite du côté des mini-séries. Les deux séries ont respectivement 20 et 19 nominations.

L’année dernière, Mme Maisel avait créé la surprise en raflant six prix, dont celui de la meilleure comédie.

Chernobyl, qui explore de l’intérieur la catastrophe nucléaire de 1986, a déjà raflé sept Emmy Awards techniques mais trouvera sur son chemin dimanche la série When They See Us, adaptation par Netflix de l’histoire véridique de cinq jeunes hommes noirs ou hispaniques accusés à tort d’un viol à New York, avec huit nominations.

Une victoire de HBO serait «un coup de poignard dans le cœur de Netflix» car malgré sa puissance de frappe, la plateforme de vidéo à la demande est pour l’instant bredouille dans les trois grandes catégories des Emmy Awards, estime Pete Hammond.

Côté comédie, c’est l’édition de la dernière chance pour Fleabag.

Achetée par Amazon, la série britannique à l’humour noir et grinçant créée par Phoebe Waller-Bridge avait été ignorée l’an dernier par les Emmy Awards.

Mais la seconde saison a suscité un vif engouement, de même que Waller-Bridge qui en assure le rôle principal mais qui a prévenu qu’il n’y aurait pas de saison 3.

Petite déception pour The Big Bang Theory, la série humoristique de CBS championne de l’audimat ne compte qu’une nomination - pour la réalisation - alors que sa 12e et dernière saison s’est achevée en mai.

Lot de consolation, la future plateforme de streaming HBO Max vient d’acquérir ses droits pour quelque 500 millions de dollars.