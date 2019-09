(Montréal) Véronique Cloutier a donné le coup d’envoi du 34e gala des prix Gémeaux, dimanche soir, depuis la scène du théâtre St-Denis, à Montréal.

Roxanne Ocampo

La Presse canadienne

Le premier prix de la soirée a été remis à Florence Longpré, pour son rôle d’Ada dans la comédie dramatique M’entends-tu ?. Du côté des hommes, le prix du meilleur premier rôle dans une comédie est allé à Fabien Cloutier pour Léo.

La compétition de danse Révolution a ensuite raflé la statuette de la meilleure série de variétés ou des arts de la scène.

La catégorie du meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique quotidienne était décidément dominée par la relève, avec trois des cinq nominations allant à la distribution de Clash de VRAK, mais c’est Patrice Godin qui en est sorti vainqueur grâce à son interprétation du psychopathe Yanick Dubeau.

En allant cueillir son prix sur scène, l’acteur d’expérience a tenu à remercier l’auteur Luc Dionne.

« Tu m’as tellement sorti de ma zone de confort avec un rôle terriblement troublant et extrêmement fort. À cause de toi, il y a deux millions de personnes qui m’haïssent », a-t-il souligné sur un ton rieur.

« La gang du district, Yannick vous haït. Moi, je vous adore », a-t-il également lancé à l’intention de ses collègues.

Hélène Bourgeois Leclerc lui a justement succédé sur scène, gagnante du meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique quotidienne pour son rôle de la sergente-détective Isabelle Roy, qui a d’ailleurs tiré sa révérence à la demande de l’actrice.

Un total de 19 statuettes seront remises au cours de la soirée, qui récompense les meilleures productions télévisuelles et numériques francophones à travers le pays.

La remise des prix se réalise en fait en trois vagues. Une soixantaine de trophées ont déjà été distribués jeudi, lors de la Soirée des artisans et du documentaire. La série documentaire De garde 24/7 y a récolté cinq prix, tandis que l’émission spéciale d’affaires publiques « Minuit moins une pour la planète » a également retenu l’attention en mettant la main sur trois trophées.

Puis, l’Avant-première a permis de décerner une autre soixantaine de statuettes, dimanche après-midi, dont certains prix d’animation et d’interprétation. L’émission jeunesse Conseils de famille a mis la main sur cinq trophées et la série policière District 31 s’est aussi démarquée en raflant quatre prix, dont ceux de meilleur texte et meilleure réalisation pour une série dramatique quotidienne.

Le gala de dimanche sera notamment l’occasion de remettre le prix Coup de cœur du public, qui sera décerné à l’émission ayant reçu le plus de votes des téléspectateurs parmi cinq finalistes : Discussions avec mes parents, District 31, En direct de l’univers, La vraie nature et Ruptures.