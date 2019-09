(Montréal) La série policière District 31 a raflé le convoité prix du public pour une deuxième année consécutive au gala des prix Gémeaux, dimanche, en plus d’avoir triomphé dans toutes les catégories où elle était en lice.

Roxanne Ocampo

La Presse canadienne

Les téléspectateurs avaient aussi désigné la populaire quotidienne comme leur coup de cœur, l’an dernier, lors de la création de ce prix spécial.

District 31 a également été désignée meilleure série dramatique quotidienne. Dans son discours de remerciement, Fabienne Larouche a abordé les défis auxquels est confronté le petit écran québécois, face à des géants américains comme Netflix, Amazon et Apple.

« On n’a pas autant de moyens qu’eux, mais on a autant de talent, autant de passion », a-t-elle avancé.

La distribution de District 31 a aussi fait belle figure.

Hélène Bourgeois Leclerc et Patrice Godin ont décroché les prix du meilleur premier rôle féminin et masculin, catégories dans lesquelles étaient également nommés leurs collègues Geneviève Brouillette et Vincent-Guillaume Otis.

En allant cueillir son prix sur scène, Patrice Godin a tenu à remercier l’auteur Luc Dionne pour le rôle du psychopathe Yanick Dubeau.

« Tu m’as tellement sorti de ma zone de confort avec un rôle terriblement troublant et extrêmement fort. À cause de toi, il y a deux millions de personnes qui m’haïssent », a-t-il relevé sur un ton rieur.

« La gang du district, Yanick vous haït. Moi, je vous adore », a-t-il également lancé à l’intention de ses collègues.

En allant cueillir son prix sur scène, Hélène Bourgeois Leclerc a souligné que cette récompense « boucle la boucle » pour le personnage de la sergente-détective Isabelle Roy, qui a tiré sa révérence à la demande de l’actrice.

Le premier prix de la soirée avait été remis à Florence Longpré, pour son rôle d’Ada dans la comédie dramatique M’entends-tu ?. Du côté des hommes, le prix du meilleur premier rôle dans une comédie est allé à Fabien Cloutier pour Léo.

Avant de remettre le prix de la meilleure comédie, l’actrice Magalie Lépine-Blondeau a tenu à rendre hommage aux 71 ans de carrière de sa coprésentatrice, Béatrice Picard.

« Vous avez contribué à bâtir notre télé », a-t-elle souligné sous les applaudissements nourris de la foule.

Des images d’archives, montrant le couronnement de Béatrice Picard en tant que « Miss Radio-Cinéma-Télévision », en 1958, ont été projetées, inspirant Véronique Cloutier, qui en est à l’animation de son sixième gala des prix Gémeaux, à proclamer la nonagénaire « Miss Radio-Cinéma-Télévision-Web 2019 ».

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Véronique Cloutier

Le prix de la meilleure comédie est finalement allé à Lâcher prise pour une troisième année consécutive.

Du côté des séries dramatiques de 13 épisodes ou moins, la deuxième saison de la série d’anthologie Plan B, mettant en vedette Sophie Lorain, a triomphé.

Unité 9, qui a conclu au printemps sa septième et dernière saison, a pour sa part été couronnée meilleure série dramatique annuelle.

Un total de 19 statuettes seront remises au cours de la soirée. La remise des prix se réalise en fait en trois vagues. Une soixantaine de trophées ont déjà été distribués jeudi, lors de la Soirée des artisans et du documentaire. La série documentaire De garde 24/7 y a récolté cinq prix, tandis que l’émission spéciale d’affaires publiques Minuit moins une pour la planète a également retenu l’attention en mettant la main sur trois trophées.

Puis, l’Avant-première a permis de décerner une autre soixantaine de statuettes, dimanche après-midi, dont certains prix d’animation et d’interprétation. L’émission jeunesse Conseils de famille a mis la main sur cinq trophées et la série policière District 31 s’est aussi démarquée en raflant quatre prix, dont ceux de meilleur texte et meilleure réalisation pour une série dramatique quotidienne.