Remplissez votre congélo pour trois mois. Videz les craques de votre canapé (tiens, la télécommande !). Et passez un bon coup de Swiffer sur l’écran plat. Car c’est lundi que nous disons adieu à nos vies réelles et que nous basculons collectivement dans les vies, 100 % fictives, de nos personnages préférés qui grenouillent à Sainte-Alice-de-Rimouski comme à Belleville. Bonne rentrée télé, amis lecteurs, et bonne rentrée… dans vos terres !

Hugo Dumas

La Presse

Lundi

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TVA Madeleine Péloquin dans Alerte Amber

Soirée toute garnie en vue. D’abord, V dépose sa nouvelle docuréalité À table avec mon ex, du lundi au jeudi, à 19 h (16 septembre), directement contre le méga phénomène District 31. À table avec mon ex, c’est une sorte de Souper presque parfait avec d’anciens conjoints qui vident leur sac. Les premiers extraits sont bien alléchants.

À 19 h 30, retour du duel des comédies entre Boomerang à TVA et Discussions avec mes parents à Radio-Canada. Avantage Boomerang, plus rigolo.

L’échappée (TVA) se frotte toujours à Une autre histoire (Radio-Canada) à 20 h. Dans les deux cas, on nous promet de nouveaux personnages et plus d’action. On ne s’en plaindra pas. Puis, à 21 h, deux gros drames s’opposent : l’excellente série Ruptures (Radio-Canada), qui s’arrêtera après ce chapitre-ci, et l’inquiétante Alerte Amber (TVA), une série événementielle à la Fugueuse. Gros achalandage à prévoir.

Mardi

PHOTO FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA Maude Guérin et Geneviève Brouillette dans 5e Rang

Radio-Canada mise sur Toute la vie – et ses ados enceintes – pour succéder à Unité 9, qui a longtemps dominé la case de 20 h. Le premier épisode de Toute la vie ne vous serrera pas le cœur comme Unité 9 à l’époque. C’est plus lent et c’est une intrigue qui mettra quelques semaines avant de déployer son plein potentiel, je crois. Contre ce nouveau téléroman, TVA a déménagé L’heure bleue, qui a atteint une jolie vitesse de croisière dans les dernières saisons.

À 21 h, le feuilleton agricole 5e Rang (Radio-Canada) a bouclé l’histoire de la tête coupée, Dieu merci, mais l’enquête sur les morts dans le parc à cochons se complexifie. À la même heure, TVA offre Les honorables, un excellent thriller judiciaire qui, pour l’occasion, a été sorti du Club illico de Vidéotron. Patrick Huard et Macha Grenon y brillent dans la peau de deux juges montréalais voulant venger la mort de leur grande fille.

Mercredi

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE V Jonathan Roberge et Marie-Soleil Dion copilotent l’émission Ne jamais faire à la maison.

Congestion éclectique à 20 h avec Les enfants de la télé (Radio-Canada), la deuxième moitié de la saison des Invisibles (TVA), de même que l’instructive et rigolote émission Ne jamais faire à la maison (V), copilotée par Marie-Soleil Dion et Jonathan Roberge. Perso, j’ai super hâte de renouer avec Les invisibles et ses agents névrosés.

Si vous ne souscrivez pas au Club illico ou à l’Extra d’ICI Tou.tv, des séries de qualité égaieront vos mercredis à 21 h, dont la quatrième saison de Mensonges à TVA, de même que la remuante production Le monstre (Radio-Canada), inspirée de l’histoire vraie d’Ingrid Falaise. Plus tard cet automne, la deuxième saison de Plan B (Radio-Canada) vous secouera assurément. C’est de la saprée bonne télévision.

Jeudi

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Fatma Zohra Echaib et deux élèves dans la docusérie 180 jours

Vous êtes nombreux, genre un million d’accros, à attendre le retour de la série américaine Le bon docteur à TVA, qui affrontera le jeu Les 100 génies de Pierre-Yves Lord à Radio-Canada. Deux propositions complètement différentes, auxquelles s’ajoute la pertinente docusérie 180 jours de Télé-Québec, dont les caméras ratisseront l’école secondaire Saint-Henri, à Montréal.

Mon autre série chouchoute du jeudi soir, De garde 24/7, ne recommence que le 7 novembre.

Vendredi

PHOTO FOURNIE PAR ICI ARTV Thérèse Parisien, Dave Ouellet, Anne-Marie Withenshaw et Nathalie Petrowski, de C’est juste de la TV

Le classique magazine du début de week-end, Ça finit bien la semaine (TVA), demeure en selle à 19 h. Le jeu Au suivant ! de Stéphane Bellavance (Radio-Canada) testera de nouveau vos connaissances générales et votre capacité de concentration, surtout pour la dernière ronde, Seigneur.

C’est à 20 h que Pénélope McQuade débarque avec son nouveau plateau humoristique Faites-moi rire ! Détails à venir la semaine prochaine. Sur la chaîne V, la troisième saison d’Huissiers – un plaisir non coupable – se mettra en branle à 20 h à partir du 20 septembre. Un beau bonjour à Michel Gaucher, le plus expérimenté des huissiers.

À 21 h, C’est juste de la TV à ICI ARTV a amorcé sa saison hier soir, ce qui est une très bonne idée alors que la télévision québécoise est présentement en ébullition complète.

Samedi

PHOTO ULYSSE LEMERISE-BOUCHARD, FOURNIE PAR ATTRACTION IMAGES France Beaudoin, animatrice d’En direct de l’univers

On prend une mini-pause, nos yeux secs nous en remercient, on nettoie le contenu de notre enregistreur numérique, mais on ne rate pas le classique En direct de l’univers (Radio-Canada) de France Beaudoin, qui propose ce soir (18 h 30) une édition spéciale de 90 minutes pour fêter la rentrée.

Dimanche

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La trans Khate Lessard participe à Occupation double.

Très hâte de voir comment les candidats (et, surtout, le public) réagiront à la possible arrivée d’une trans dans les maisons d’Occupation double (22 septembre). Ouverts aux différences, les Québécois ? C’est ce que nous constaterons collectivement. J’ai un peu peur que ça dégénère pour cette célibataire trans, Khate Lessard, 23 ans, d’Amos.

À Radio-Canada, Guy A. Lepage se réinstallera derrière son pupitre-piano de Tout le monde en parle la semaine suivant le gala des prix Gémeaux, que Véronique Cloutier chauffera le 15 septembre. TVA ramène son plateau de danse Révolution pour une deuxième saison (22 septembre) et ouvre Studio G de Maripier Morin, nouvelle émission de variétés que l’hôtesse décrit comme un gros party organisé expressément pour un artiste. Première diffusion : le 22 septembre.

Maintenant, bon automne télévisuel, camarades téléphages, et n’oubliez pas d’arroser vos plantes, de sortir le chien et ne pas négliger vos enfants. Maman, papa, wouf, wouf, taisez-vous, Seigneur, c’est District 31 !