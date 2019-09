Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

André Duchesne

La Presse

Sur Netflix : The Spy

Oubliez Borat ou l’amiral général Hafez Aladeen. En fait, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur Sacha Baron Cohen, vedette de la nouvelle minisérie de six épisodes The Spy, signée par Gideon Raff (Homeland) et inspirée de faits réels. Cohen incarne Eli Cohen, agent du Mossad, en Israël, qui est envoyé à Damas, en Syrie, dans les années 60, où il emprunte une identité factice. Identité qui deviendra de plus en plus réelle et aura des effets irrémédiables sur sa vraie vie. La bande-annonce, dramatique et anxiogène, est fort prometteuse.

Dès le 6 septembre

Sur Showtime/Crave : Couples Therapy

Cette docu-série (par l’équipe qui avait signé le documentaire Weiner) offre une incursion qui s’annonce fascinante dans l’univers du couple et des relations amoureuses. On y suit, à New York, quatre couples dans leurs séances hebdomadaires avec la psychothérapeute Orna Guralnik, et ce, sur une période de plusieurs mois, sans filtre et sans mise en scène, à des lieues des artifices de certaines téléréalités. Derrière les portes closes se succèdent vérités brutales, révélations, affrontements, pleurs, ressentiment et, peut-être à travers cela, des avancées et des réconciliations.

Dès le 6 septembre

Sur Canal D : La dynastie Trump

D’aucuns le détestent et décrient tant sa politique que ses commentaires orageux sur Twitter, mais il reste que Donald Trump, 45e président des États-Unis, suscite la fascination. Comment a-t-il pu accéder au poste de locataire de la Maison-Blanche ? Entre autres en raison d’une culture familiale de batailleurs impitoyables. Une culture qui était aussi minée par le mensonge, les manœuvres financières frauduleuses et même le racisme. Le terrain de jeu de la famille ? New York ! Ce documentaire en trois segments de deux heures raconte l’histoire de Trump, de son enfance jusqu’à l’élection présidentielle de 2016. D’innombrables personnes y sont interviewées, dont Trump lui-même.

Ce soir et les jeudis 12 et 19 septembre à 20 h

Sur Netflix : Evelyn

Le réalisateur Orlando von Einsiedel (lauréat d’un Oscar pour le documentaire The White Helmets) tourne sa caméra vers lui-même et sa propre famille dans le documentaire intimiste et bouleversant Evelyn. Il y explore les dommages et impacts causés par le suicide d’un proche, en l’occurrence son frère, Evelyn. Au cours de randonnées pédestres cathartiques à travers la Grande-Bretagne, accompagné de ses proches, le réalisateur et ces êtres marqués, voire traumatisés, mettront à jour leurs sentiments de deuil, de colère et de culpabilité, dans l’espoir de faire, un tant soit peu, la paix avec le passé.

Dès le 10 septembre

En location : Aladdin

Ce classique, revisité en prises de vues réelles, sera offert dès cette semaine en location, pour ceux qui ne l’ont pas vu au cinéma. Fort similaire à la version animée sortie en 1992, Aladdin, réalisé par Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E.), renoue avec les inoubliables personnages de Disney : Aladdin, bien sûr (Mena Massoud), la princesse Jasmine (Naomi Scott), sans oublier le génie tout bleu, incarné par Will Smith. Un film à regarder en famille !

Dès le 10 septembre