Pier-Luc Funk et Catherine Brunet incarnent Chuck et Delphine dans Pour toujours, plus un jour.

Disons que Pier-Luc Funk est très en demande cette année. En plus de le voir cet automne dans Fragile, la nouvelle série de Serge Boucher, j’ai appris que Catherine Brunet et lui seront les vedettes d’une nouvelle série destinée aux jeunes adultes, intitulée Pour toujours, plus un jour, et produite chez Passez Go, qui nous a donné Le chalet à VRAK. Quatorze épisodes de 30 minutes composent la première saison, prévue pour l’hiver prochain sur une chaîne de Bell Média.

Richard Therrien

Le Soleil

Dans cette nouvelle comédie dramatique, Pier-Luc Funk incarne Chuck, atteint d’une maladie incurable qui ne lui laisse que peu de temps à vivre. Avec sa blonde Delphine, jouée par Catherine Brunet, il décide de faire tout ce dont il a envie, sans réfléchir, et ça risque de donner lieu à tous les excès.

