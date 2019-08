Des suggestions de séries, films, documentaires et émissions provenant de toutes les plateformes.

André Duchesne

La Presse

SUR VRAK

La malédiction de Jonathan Plourde

Quand on a 23 ans, on a toute la vie devant soi et tomber amoureux est une expérience vertigineuse. Mais pas pour Jonathan Plourde. Car chaque fois que Jonathan se fait une blonde, elle meurt ! Simple coïncidence comme dit l’un, ou sorcellerie scandinave comme dit l’autre ? Vous le saurez en regardant cette série de six épisodes mettant en vedette Félix-Antoine Duval, Simon Lacroix, Laetitia Isambert, Kalinka Petrie, Sonia Vachon et Jean-Nicolas Verreault.

Les mercredis à 20 h, à compter du 4 septembre

SUR NETFLIX

Styling Hollywood

Les fans de l’émission Design VIP, animée par Marie-Christine Lavoie, ne seront pas dépaysés par cette nouvelle série où mode et déco se tutoient. Seule variante, et elle est de taille : ça se passe chez les riches et célèbres hollywoodiens, là où il y a beaucoup, mais beaucoup plus d’argent. Ça se voit au premier coup d’œil de la bande-annonce endiablée. Couple dans la vie et coanimateurs de l’émission, Jason Bolden (styliste) et Adair Curtis (designer d’intérieur) vous amèneront chez plusieurs vedettes de l’heure.

À compter du vendredi 30 août

SUR ICI EXPLORA

La loi de la survie

On parle souvent de la loi de la jungle. Et qui dit jungle dit survie, pour les petits comme les grands animaux sauvages qui, chaque jour, doivent composer avec mille dangers pour arriver à survivre. C’est sans compter qu’ils doivent aussi se nourrir et se reproduire. Comment y arriver ? En développant toutes sortes de mécanismes d’adaptation, de communication ou de migration que les documentaristes nous présentent ici avec des images captées dans les coins les plus reculés de la planète.

Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 2 septembre

SUR AMAZON PRIME VIDEO

Carnival Row

Des humains, des créatures avec des ailes, d’autres avec des cornes de bouc. Un monde dit néo-victorien, très voisin de celui de la révolution industrielle. De l’amour, de l’incompréhension, des luttes. En cette période où l’on se tiraille de plus en plus à savoir que penser de « l’autre » qui arrive dans nos vies et nos villes, Carnival Row est dans l’air du temps. Cette série fantastique en huit épisodes et mettant en vedette Orlando Bloom et Cara Delevingne est signée par les créateurs de Teen Wolf et de Pacific Rim.

Dès demain

SUR TÉLÉTOON LA NUIT

Les histoires bizarres du Dr ZaRbi

Après les Têtes à claques, Michel Beaudet et ses acolytes se lancent dans cette nouvelle et hilarante aventure dans laquelle le professeur Zarbi, mélange de James Bond raté et d’Emmett Brown sans DeLorean, est un spécialiste des phénomènes paranormaux qui se donne pour mission de régler les conflits entre le monde des humains et celui de l’occulte. Le tout avec l’aide de Benjamin, gamin de 14 ans gourmand, un peu rejet, mais néanmoins très gentil qui habite la porte à côté.

Les jeudis à 21 h 30, à compter du 5 septembre