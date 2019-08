 Les créateurs de la série Game of Thrones ont signé un accord avec Netflix 

David Benioff et Dan Weiss, créateurs de la série télévisée Game of Thrones, ont signé un accord avec la plateforme de vidéo à la demande Netflix pour l'écriture et la réalisation de nouvelles oeuvres, ont annoncé mercredi les intéressés.

« Nous sommes ravis d'accueillir des maîtres conteurs tels que David Benioff et Dan Weiss chez Netflix », a déclaré dans un communiqué Ted Sarandos, responsable des contenus de la plateforme.

« Ils sont une force créative et ont régalé le public dans le monde entier avec leurs histoires épiques. Nous sommes impatients de voir ce que leur imagination va apporter à nos abonnés », a-t-il poursuivi.

« Nous avons eu une aventure formidable avec HBO pendant plus d'une décennie et nous sommes reconnaissants à tout le monde là-bas pour nous avoir permis de nous y sentir chez nous », ont de leur coté salué les deux créateurs de la série GoT.

Mais « Netflix a construit quelque chose de stupéfiant et de jamais vu, et nous sommes honorés qu'ils nous aient invités à les rejoindre », écrivent-ils.

« Nous nous souvenons des mêmes scènes des films des années 1980, nous aimons les mêmes livres, nous nous passionnons pour les mêmes possibilités de raconter des histoires », ajoutent Benioff et Weiss au sujet des discussions qu'ils ont eues avec Ted Sarandos et son équipe.

Netflix n'a pas souhaité divulguer le montant de l'accord, qui s'étend sur plusieurs années et concerne aussi bien des séries que des films, sans plus de précision à ce stade.

Selon le média spécialisé Deadline, le chèque signé par Netflix pour débaucher les deux stars de l'écriture, également courtisés par Disney et Amazon, serait à neuf chiffres.

La diffusion en mai du dernier épisode de la huitième saison de Game of Thrones avait battu le record d'audience de HBO avec 19,3 millions de téléspectateurs, ce qui n'avait pas empêché de nombreux fans de la série médiévale-fantastique de dénoncer une saison bâclée. Une pétition demandant un remake de l'ultime saison avec des « scénaristes compétents » avait même été lancée et a recueilli à ce jour plus de 1,7 million de signatures.

Game of Thrones a toutefois battu tous les records aux Emmy Awards, les prestigieux prix de la télévision américaine, et est de nouveau en lice cette année à 32 reprises, du jamais vu.

Parallèlement à Netflix, David Benioff et Dan Weiss sont notamment impliqués pour Disney dans une nouvelle série d'épisodes de la saga Star Wars, des films dont ni la date de sortie ni le nombre ne sont encore connus.