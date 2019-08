L'un des protagonistes de 13 Reasons Why assassiné

La vidéo nous apprend quel sera le noeud de l'histoire de ce troisième chapitre : l'assassinat de Bryce Walker. Souvenons-nous que Bryce est celui qui avait violé Hannah Baker, ce qui avait poussé la tragique héroïne à se suicider. On comprend que le groupe d'adolescents de Liberty High School se lancera dans une enquête pour résoudre le meurtre. Et que certains seront sur le radar de la police.

On sait déjà que 13 Reasons Why a été renouvelée pour une quatrième et ultime saison. Katherine Langford, qui interprétait Hannah, ne sera pas de la troisième et quatrième saison.