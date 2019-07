 Ève Landry, Bruno Marcil et Julie Le Breton dans la nouvelle série Épidémie 

Guillaume Cyr, Ève Landry, Félix-Antoine Tremblay, Gabriel Sabourin, Mélissa Désormeaux-Poulin, Bruno Marcil et Nancy Saunders se joindront à Julie Le Breton dans la nouvelle série Épidémie, qui sera diffusée à TVA l'hiver prochain.

L'émission est une création des scénaristes Annie Piérard et Bernard Dansereau, qui ont signé les textes d'Annie et ses hommes, Toute la vérité et L'imposteur.

Julie Le Breton se glissera dans la peau d'un médecin infectiologue, Anne-Marie Leclerc, qui est appelée à agir lorsqu'un mystérieux virus est détecté dans la région de Montréal.