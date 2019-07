Netflix dévoile une première bande-annonce pour The Witcher

Les premières images de la réponse de Netflix à Game of Thrones ont été dévoilées, vendredi soir, au Comic-Con de San Diego.

La série télévisée The Witcher, inspirée de la saga littéraire du même nom, met en vedette Henry Cavill, le Super-Man de Man of Steel. Il incarne le « sorceleur » Geralt of Rivia.

La série de cinq romans et de nouvelles, écrite par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski et publiée entre 1990 et 2013, a déjà inspiré une trilogie de jeux vidéo très populaire.