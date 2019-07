Un souffleur de verre québécois sur Netflix

Iris Gagnon-Paradis

La nouvelle téléréalité de compétition Blown Away (En verre et contre tous) est en ligne depuis hier sur Netflix et parmi les participants, on compte un Québécois.

Dans cette nouveauté, coproduite avec la boîte torontoise Blue Ant Media, on suit 10 artistes dans un concours qui s'annonce chaud de sculptures en verre soufflé. Parmi eux, on trouve trois Canadiens, dont le Québécois Patrick Primeau (cofondateur de l'Atelier Welmo) qui est allé se faire chauffer la couenne dans cette série appuyée par le prestigieux Corning Museum of Glass (le grand prix comprend une résidence artistique au musée, situé dans l'État de New York, en plus d'une bourse en argent).

« J'ai voulu participer pour le défi et pour faire découvrir le métier, puisqu'on travaille souvent dans l'ombre. » - Patrick Primeau, souffleur de verre